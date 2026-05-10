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MotoGp, Martin vince in Francia davanti a Bezzecchi e Ogura

MotoGp, Martin vince in Francia davanti a Bezzecchi e Ogura

Ai piedi del podio c’è la Ducati VR46 dell’italiano Fabio Di Giannantonio, che precede la Ktm dello spagnolo Pedro Acosta

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Jorge Martin vince il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo dell’Aprilia, partito dall’ottava posizione e già vincitore nella Sprint di ieri, si impone davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi e al giapponese Ai Ogura, che in sella all’Aprilia del team Trackhouse certifica una storica tripletta per la casa di Noale. Ai piedi del podio c’è la Ducati VR46 dell’italiano Fabio Di Giannantonio, che precede la Ktm dello spagnolo Pedro Acosta. Sesta la Yamaha di Fabio Quartararo davanti alla Ktm Tech3 di Enea Bastianini. Chiudono la top ten Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Luca Marini (Honda). Caduta per Pecco Bagnaia al 16° giro, quando il due volte campione del mondo si trovava in seconda posizione, dopo essere scattato dalla pole position.

L’ordine di arrivo

1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 41’18″001

2. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 0″477

3. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 0″874

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 2″851

5. Pedro Acosta (Esp) Ktm 2″991

6. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 7″756

7. Enea Bastianini (Ita) Ktm Tech3 8″615

8. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 12″497

9. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini14″903

10. Luca Marini (Ita) Honda 15″016

Foto Italpress

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