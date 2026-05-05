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Volley, Modena vince e merita l'Europa

Volley, Modena vince e merita l'Europa

Conquistato il quinto posto play off, Valsa Group Modena – Itas Trentino 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-13)

2 minuti di lettura
Valsa Group Modena – Itas Trentino 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-13)

 

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 3, Davyskiba 17, Anzani 8, Buchegger 18, Porro 20, Sanguinetti 6, Perry (L), Federici 0, Tauletta 1, Bento 3, Giraudo 0. N.E. Massari, Mati, Ikhbayri. All. Giuliani.

 

Itas Trentino: Sbertoli 2, Bristot 6, Resende Gualberto 6, Garcia Fernandez 13, Lavia 11, Torwie 4, Graziani (L), Pesaresi 0, Laurenzano (L), Boschini 1, Bartha 7. N.E. Giani, Sandu, Acquarone. All. Mendez.
ARBITRI: Carcione, Cavalieri. NOTE – Spettatori 2932, durata set: 26’, 29’, 29’, 23’; tot: 107’.
MVP: Paul Buchegger (Valsa Group Modena)

 

Formazioni
Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con Perry libero. Itas Trentino risponde con Sbertoli al palleggio, Gabi Garcia opposto, Lavia-Bristot martelli, Flavio-Torwie centrali con Laurenzano libero.

 

La gara
Avvio equilibrato, primo tempo di Anzani e 8-7 dopo i primi scambi. I padroni di casa provano il primo allungo, muro di Buchegger su Lavia e 15-13. L’opposto austriaco sale in cattedra, attacco vincente per il 18-14 e timeout Mendez. Modena mantiene alto il livello di attenzione, Sanguinetti a segno e 22-18. E’ l’ace di Davyskiba a regalare il punto finale ai gialloblù emiliani, 25-21 e 1-0. Itas Trentino reagisce ad inizio secondo set, ace di Lavia e 7-9.
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Nonostante i tentativi gialloblù, la formazione ospite insiste: Gabi Garcia attacca a tutto braccio ed è 13-17 con timeout Giuliani. Modena non molla di un centimetro e torna in corsa sfruttando qualche errore avversario, 18-19. Si prosegue punto a punto, è la compagine trentina ad avere la meglio e a pareggiare i conti: 23-25 e 1-1 al PalaPanini. Itas Trentino comincia il terzo parziale provando subito l’allungo grazie al buon turno al servizio di Gabi Garcia, 5-7. Modena, però, recupera subito il break e si porta in vantaggio, 10-8. Si lotta su ogni palla, muro di Davyskiba su Lavia e 14-12 con timeout Mendez. I gialloblù continuano a spingere, pallonetto vincente di Porro e 19-16 con altro timeout Mendez. Un errore in battuta permette a Modena di conquistare il set e di tornare avanti, 25-21 e 2-1. Anzani e compagni partono forte ad inizio quarto parziale, ace di Davyskiba e 6-1 con timeout Mendez. Modena è scatenata al servizio ma non solo, ace di Buchegger e 10-3. Non c’è storia: la squadra di Giuliani conduce fino alla fine senza particolari problemi, ottenendo set (25-13) e match (3-1).
Modena conquista così i playoff quinto posto e torna in Europa!
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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