Volley, Modena vince e merita l'Europa

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 3, Davyskiba 17, Anzani 8, Buchegger 18, Porro 20, Sanguinetti 6, Perry (L), Federici 0, Tauletta 1, Bento 3, Giraudo 0. N.E. Massari, Mati, Ikhbayri. All. Giuliani.
Itas Trentino: Sbertoli 2, Bristot 6, Resende Gualberto 6, Garcia Fernandez 13, Lavia 11, Torwie 4, Graziani (L), Pesaresi 0, Laurenzano (L), Boschini 1, Bartha 7. N.E. Giani, Sandu, Acquarone. All. Mendez.
ARBITRI: Carcione, Cavalieri. NOTE – Spettatori 2932, durata set: 26’, 29’, 29’, 23’; tot: 107’.
MVP: Paul Buchegger (Valsa Group Modena)
Formazioni
Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con Perry libero. Itas Trentino risponde con Sbertoli al palleggio, Gabi Garcia opposto, Lavia-Bristot martelli, Flavio-Torwie centrali con Laurenzano libero.
La gara
Avvio equilibrato, primo tempo di Anzani e 8-7 dopo i primi scambi. I padroni di casa provano il primo allungo, muro di Buchegger su Lavia e 15-13. L’opposto austriaco sale in cattedra, attacco vincente per il 18-14 e timeout Mendez. Modena mantiene alto il livello di attenzione, Sanguinetti a segno e 22-18. E’ l’ace di Davyskiba a regalare il punto finale ai gialloblù emiliani, 25-21 e 1-0. Itas Trentino reagisce ad inizio secondo set, ace di Lavia e 7-9.