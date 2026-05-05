Volley, Modena vince e merita l'Europa

Valsa Group Modena – Itas Trentino 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-13)

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 3, Davyskiba 17, Anzani 8, Buchegger 18, Porro 20, Sanguinetti 6, Perry (L), Federici 0, Tauletta 1, Bento 3, Giraudo 0. N.E. Massari, Mati, Ikhbayri. All. Giuliani.

Itas Trentino: Sbertoli 2, Bristot 6, Resende Gualberto 6, Garcia Fernandez 13, Lavia 11, Torwie 4, Graziani (L), Pesaresi 0, Laurenzano (L), Boschini 1, Bartha 7. N.E. Giani, Sandu, Acquarone. All. Mendez.ARBITRI: Carcione, Cavalieri. NOTE – Spettatori 2932, durata set: 26’, 29’, 29’, 23’; tot: 107’.MVP: Paul Buchegger (Valsa Group Modena)

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con Perry libero. Itas Trentino risponde con Sbertoli al palleggio, Gabi Garcia opposto, Lavia-Bristot martelli, Flavio-Torwie centrali con Laurenzano libero.

Avvio equilibrato, primo tempo di Anzani e 8-7 dopo i primi scambi. I padroni di casa provano il primo allungo, muro di Buchegger su Lavia e 15-13. L’opposto austriaco sale in cattedra, attacco vincente per il 18-14 e timeout Mendez. Modena mantiene alto il livello di attenzione, Sanguinetti a segno e 22-18. E’ l’ace di Davyskiba a regalare il punto finale ai gialloblù emiliani, 25-21 e 1-0. Itas Trentino reagisce ad inizio secondo set, ace di Lavia e 7-9.Nonostante i tentativi gialloblù, la formazione ospite insiste: Gabi Garcia attacca a tutto braccio ed è 13-17 con timeout Giuliani. Modena non molla di un centimetro e torna in corsa sfruttando qualche errore avversario, 18-19. Si prosegue punto a punto, è la compagine trentina ad avere la meglio e a pareggiare i conti: 23-25 e 1-1 al PalaPanini. Itas Trentino comincia il terzo parziale provando subito l’allungo grazie al buon turno al servizio di Gabi Garcia, 5-7. Modena, però, recupera subito il break e si porta in vantaggio, 10-8. Si lotta su ogni palla, muro di Davyskiba su Lavia e 14-12 con timeout Mendez. I gialloblù continuano a spingere, pallonetto vincente di Porro e 19-16 con altro timeout Mendez. Un errore in battuta permette a Modena di conquistare il set e di tornare avanti, 25-21 e 2-1. Anzani e compagni partono forte ad inizio quarto parziale, ace di Davyskiba e 6-1 con timeout Mendez. Modena è scatenata al servizio ma non solo, ace di Buchegger e 10-3. Non c’è storia: la squadra di Giuliani conduce fino alla fine senza particolari problemi, ottenendo set (25-13) e match (3-1).Modena conquista così i playoff quinto posto e torna in Europa!