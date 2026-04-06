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Volley: Modena vince gara 1 per il quinto posto play-off

Volley: Modena vince gara 1 per il quinto posto play-off

Al palapanini Cuneo sconfitta 3-0

2 minuti di lettura
Il tabellino
Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-22, 25-21, 25-21)

 

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou , Davyskiba 18, Porro 12, Bento 8, Mati 5, Sanguinetti 6, Perry (L), Tauletta 1, Giraudo. N.E.: Massari, Federici (L), Anzani, Buchegger, Ikhbayri. All. Giuliani.

 

MA Acqua S. Bernardo Cuneo: Baranowicz, Feral 10, Zaytsev 5, Strehlau 15, Codarin 3, Stefanovic 4, Cavaccini (L), Bonomi, Giraudo, Sala 1. N.E.: Copelli, Oberto (L), Colasanti, Cattaneo. All. Battocchio.
ARBITRI: Serafin, Armandola. NOTE – Spettatori 2580, durata set: 28’, 28’, 26’; tot: 82’.
MVP: Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)

 

Formazioni
Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Davyskiba in diagonale principale, Bento-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Cuneo risponde con Baranowicz al palleggio, Feral opposto, Strehlau-Zaytsev martelli, Codarin-Stefanovic centrali con Cavaccini libero.

 

La gara
I padroni di casa iniziano con il piede giusto, ace Davyskiba e 5-1 con timeout Battocchio. La formazione ospite prova a reagire, battuta vincente di Feral e 11-9 con timeout Giuliani. Modena si mantiene avanti e sfrutta gli errori di Cuneo, 21-18 e timeout Battocchio. L’errore di Baranowicz al servizio regala il primo set ai gialloblù, 25-22 e 1-0. Avvio positivo di Modena, muro di Bento su Feral e 10-8 dopo i primi scambi.
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I gialloblù controllano e aumentano il proprio vantaggio, attacco vincente di Davyskiba e 19-15 con timeout Battocchio. Il mani out di Davyskiba chiude anche il secondo set a favore dei padroni di casa, 25-21 e 2-0. Modena continua a spingere, ace di Sanguinetti e 5-4 ad inizio terzo parziale. I gialloblù mantengono alto il livello di attenzione, muro di Mati su Zaytsev e 16-11 con timeout Battocchio. Modena vince set (25-21 con punto finale di Davyskiba) e match (3-0) e tornerà in campo giovedì 9 aprile (ore 20.30) a Cuneo per gara 2.

 

Foto: Modena Volley
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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