Volley: Modena vince gara 1 per il quinto posto play-off

Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-22, 25-21, 25-21)
Valsa Group Modena: Tizi-Oualou , Davyskiba 18, Porro 12, Bento 8, Mati 5, Sanguinetti 6, Perry (L), Tauletta 1, Giraudo. N.E.: Massari, Federici (L), Anzani, Buchegger, Ikhbayri. All. Giuliani.
MA Acqua S. Bernardo Cuneo: Baranowicz, Feral 10, Zaytsev 5, Strehlau 15, Codarin 3, Stefanovic 4, Cavaccini (L), Bonomi, Giraudo, Sala 1. N.E.: Copelli, Oberto (L), Colasanti, Cattaneo. All. Battocchio.
ARBITRI: Serafin, Armandola. NOTE – Spettatori 2580, durata set: 28’, 28’, 26’; tot: 82’.
MVP: Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)
Formazioni
Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Davyskiba in diagonale principale, Bento-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Cuneo risponde con Baranowicz al palleggio, Feral opposto, Strehlau-Zaytsev martelli, Codarin-Stefanovic centrali con Cavaccini libero.
La gara
I padroni di casa iniziano con il piede giusto, ace Davyskiba e 5-1 con timeout Battocchio. La formazione ospite prova a reagire, battuta vincente di Feral e 11-9 con timeout Giuliani. Modena si mantiene avanti e sfrutta gli errori di Cuneo, 21-18 e timeout Battocchio. L’errore di Baranowicz al servizio regala il primo set ai gialloblù, 25-22 e 1-0. Avvio positivo di Modena, muro di Bento su Feral e 10-8 dopo i primi scambi.
Foto: Modena Volley