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Volley: Giuliani verso Fenerbahce, Modena spiazzata

Volley: Giuliani verso Fenerbahce, Modena spiazzata

Corteggiamento forte dal club turco: oggi il confronto decisivo

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Il Fenerbahce Istanbul avrebbe avviato una trattativa concreta per portare Alberto Giuliani sulla propria panchina maschile. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico marchigiano è attratto dal progetto ambizioso del club turco, che sta costruendo una squadra di alto profilo: in regia punta sul brasiliano Kreling (ex Milano), come opposto sulla stella statunitense Matt Anderson, mentre in banda tenta l’assalto a Mandiraci di Piacenza, che però ha già fatto sapere di non voler cedere lo schiacciatore.
Il primo obiettivo del Fenerbahce sarebbe stato Giampaolo Medei, poi sfumato dopo il rinnovo con la Lube Civitanova. Da qui lo spostamento delle attenzioni su Giuliani, già conosciuto in Turchia per l’esperienza alla guida della nazionale nel 2023. Nella giornata di oggi è previsto un incontro con la dirigenza gialloblù, al termine del quale potrebbe arrivare la decisione.
Resta da capire la posizione della Valsa Group Modena, che con Giuliani aveva già condiviso la pianificazione tecnica e la costruzione della squadra per la prossima stagione.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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