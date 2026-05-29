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Rapine con coltello in due abitazioni a Modena, arrestato 31enne tunisino

Rapine con coltello in due abitazioni a Modena, arrestato 31enne tunisino

L’uomo si era introdotto all'interno di due diverse abitazioni e, minacciando le vittime con un coltello, si era impossessato di denaro e cellulari

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Nel pomeriggio del 27 maggio i carabinieri hanno condotto agli arresti domiciliari un 31enne tunisino, residente a Modena, ritenuto responsabile di una rapina aggravata e di una tentata rapina in danno di due diverse vittime residenti in città.

L’attività d’indagine ha consentito l'individuazione del responsabile in ordine a due gravi episodi delittuosi avvenuti il 28 gennaio e il 21 febbraio scorsi, in cui l’uomo si era introdotto all'interno di due diverse abitazioni e, minacciando le vittime con un coltello, si era impossessato in un caso di 600 euro in contanti e due cellulari della vittima.

I riscontri sono stati acquisiti mediante la correlazione tra l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e gli ulteriori accertamenti investigativi, tra cui le individuazioni fotografiche positive da parte delle persone offese.

L'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione modenese.

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