Dopo l'ennesimo atto di violenza del marito che le aveva procurato lesioni tali da rendere necessario il ricorso all'ospedale, una donna di 32 anni, straniera, residente a San Felice, ha deciso di denunciare il marito, connazionale, di 33 anni. Dopo una serie di approfondimenti i carabinieri della stazione di San Felice hanno denunciato in stato di libertà, l'uomo, per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni avvenuti, il 10 maggio 2026, alla presenza dei tre figli minori.
I carabinieri hanno eseguito il provvedimento restrittivo con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto, nei confronti del marito, la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, con distanza minima di 1.000 metri, nonché l’applicazione del braccialetto elettronico.
Picchia la moglie davanti ai figli: allontanamento e braccialetto elettronico per un uomo di 33 anni
A San Felice sul Panaro. A seguiti della denuncia di lei, scattata dopo essere dovuta ricorrere alle cure dell'ospedale, l'intervento dei carabinieri
Dopo l'ennesimo atto di violenza del marito che le aveva procurato lesioni tali da rendere necessario il ricorso all'ospedale, una donna di 32 anni, straniera, residente a San Felice, ha deciso di denunciare il marito, connazionale, di 33 anni. Dopo una serie di approfondimenti i carabinieri della stazione di San Felice hanno denunciato in stato di libertà, l'uomo, per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni avvenuti, il 10 maggio 2026, alla presenza dei tre figli minori.
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