Fondazione Pietro Roncaglia: San Felice premia con due borse di studio Laura e Giulia

Sono state consegnate sabato 18 aprile a San Felice sul Panaro, nella sala consiliare del municipio, due borse di studio da parte della Fondazione Dott. Pietro Roncaglia a due studentesse universitarie sanfeliciane meritevoli, per il conseguimento nell’anno solare 2024 della laurea quinquennale con il massimo dei voti (110 e lode), a seguito del bando emanato dalla Fondazione.

A essere premiate, con mille euro ciascuno, sono state Laura Pederzani, laureata in Medicina Veterinaria, presso l’Università di Perugia e Giulia Bortoli, laureata in Languages for Communication in International Enterprises and Organizations presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. La Fondazione Dott. Pietro Roncaglia dal 2008 al 2026 ha erogato borse di studio per un importo complessivo di 39.400 euro, premiando in 19 anni 38 studenti sanfeliciani. Il testamento del Fondatore Pietro Roncaglia risale al 10 gennaio 1864, mentre la Fondazione nasce, come Opera Pia Roncaglia, l’8 dicembre 1867 con Regio Decreto di Vittorio Emanuele Re d’Italia. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nel 1993, poi, ha assunto la forma giuridica di Fondazione Dott. Pietro Roncaglia.

Gli amministratori attualmente in carica della Fondazione sono la presidente Adele Pezzini e i consiglieri Euride Fregni, Emilio Duò ed Elisabetta Modena. Segretario è Giorgio Bocchi. Nel frattempo sono state bandite altre due borse di studio, di mille euro ciascuna, per chi ha conseguito una laurea quinquennale o sessennale (e/o 3+2) nel 2025, riservate a due studenti universitari residenti a San Felice sul Panaro, assegnate dalla Fondazione attraverso un bando. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 30 settembre 2026. Maggiori informazioni sul sito del Comune di San Felice (www.comune.sanfelice.mo.it).

