Vignola: auto contro colonnina, condominio senza gas

Questa sera, intorno alle ore 19:30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola è intervenuta in via Plessi, nel comune di Vignola, a causa di un incidente stradale.

Un'autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita dalla sede stradale andando a impattare contro una colonnina della rete di distribuzione del gas metano.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza del veicolo coinvolto e dell'intera area interessata dalla conseguente perdita di gas.

Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e in attesa dell'intervento di ripristino da parte dei tecnici dell'azienda di distribuzione incaricata, si è reso necessario isolare la tubatura danneggiata. Tale operazione ha comportato l'esclusione dell'utenza di un condominio adiacente composto da 18 appartamenti. I residenti della palazzina non potranno usufruire dell'erogazione del gas fino al completo ripristino dell'impianto, previsto nella giornata di domani.

