Questa sera, intorno alle ore 19:30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola è intervenuta in via Plessi, nel comune di Vignola, a causa di un incidente stradale.
Un'autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita dalla sede stradale andando a impattare contro una colonnina della rete di distribuzione del gas metano.
I Vigili del Fuoco hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza del veicolo coinvolto e dell'intera area interessata dalla conseguente perdita di gas.
Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e in attesa dell'intervento di ripristino da parte dei tecnici dell'azienda di distribuzione incaricata, si è reso necessario isolare la tubatura danneggiata. Tale operazione ha comportato l'esclusione dell'utenza di un condominio adiacente composto da 18 appartamenti. I residenti della palazzina non potranno usufruire dell'erogazione del gas fino al completo ripristino dell'impianto, previsto nella giornata di domani.
Vignola: auto contro colonnina, condominio senza gas
I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area ed il veicolo. Nessun ferito, ma un condominio è senza gas
Questa sera, intorno alle ore 19:30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola è intervenuta in via Plessi, nel comune di Vignola, a causa di un incidente stradale.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'
Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena
Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato
Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enneArticoli Recenti
Castelfranco Emilia, sorpreso in centro con decine di dosi di cocaina e hashish: arrestato albanese
Castelfranco, aggredisce i carabinieri per fuggire dopo una rissa tra stranieri: arrestato un minorenne
Cavezzo, blitz di carabinieri e vigili del fuoco in locale notturno: attività sospesa e titolare denunciato
Sisma, 14 anni dopo la seconda scossa del 29 maggio, riapre il municipio di Mirandola