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Vignola: auto contro colonnina, condominio senza gas

Vignola: auto contro colonnina, condominio senza gas

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area ed il veicolo. Nessun ferito, ma un condominio è senza gas

1 minuto di lettura

Questa sera, intorno alle ore 19:30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola è intervenuta in via Plessi, nel comune di Vignola, a causa di un incidente stradale.
Un'autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita dalla sede stradale andando a impattare contro una colonnina della rete di distribuzione del gas metano.
I Vigili del Fuoco hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza del veicolo coinvolto e dell'intera area interessata dalla conseguente perdita di gas.
Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e in attesa dell'intervento di ripristino da parte dei tecnici dell'azienda di distribuzione incaricata, si è reso necessario isolare la tubatura danneggiata. Tale operazione ha comportato l'esclusione dell'utenza di un condominio adiacente composto da 18 appartamenti. I residenti della palazzina non potranno usufruire dell'erogazione del gas fino al completo ripristino dell'impianto, previsto nella giornata di domani.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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