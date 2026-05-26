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Voto a Vignola, la Muratori aggiusta il tiro dopo il Whatsapp di resa: ‘Difficile ma si può fare’

Voto a Vignola, la Muratori aggiusta il tiro dopo il Whatsapp di resa: ‘Difficile ma si può fare’

‘Sono una persona seria, che non promette ciò che non esiste e che lavora con la testa rivolta all’avanti’

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‘Sarà difficile, ma ce la si può fare. Non è la prima volta, anche se a parti inverse, che a Vignola chi, al ballottaggio, entra papa, poi esce cardinale. Il secondo turno è una competizione del tutto nuova che spazza le posizioni mediane: ora è centrodestra contro centrosinistra. E noi ce la giocheremo fino in fondo, su questo voglio rassicurare tutte le vignolesi e i vignolesi che, tra domenica e lunedì, ci hanno confermato la loro fiducia e tutti i candidati delle cinque liste che, insieme a me, ci hanno messo la faccia. Noi non ci arrendiamo, anche se sulla carta la distanza tra i due schieramenti è importante’. Così il candidato sindaco del centrosinistra a Vignola Emilia Muratori in una nota ufficiale prova ad aggiustare il tiro rispetto al Whatsapp scritto in una chat di 120 membri vicini al Pd secondo il quale la partita era ormai chiusa dopo i numeri del primo turno.

  

‘Invitiamo chi non è andato a votare (purtroppo molti elettori) ad andare alle urne per il ballottaggio: scegliere il sindaco che governerà per i prossimi cinque anni Vignola, significa fare una scelta che inciderà direttamente sulla loro vita e quella delle loro famiglie. Io sono il sindaco che ha raddoppiato i posti nei nidi, che ha reso le scuole più sicure, che ha promosso gli incontri tra le aziende del territorio e chi cerca lavoro. Sono una persona seria, che non promette ciò che non esiste e che lavora con la testa rivolta all’avanti. Al primo turno, il voto del centrosinistra si è disperso su più candidati, ora è il tempo dell’unione e delle scelte di campo. Io in campo ci sono, insieme alla nostra bella città. Avanti insieme’ - chiude la Muratori.

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