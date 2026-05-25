Elezioni a Vignola: Pasini (cdx) fa il pieno di voti e sfiora il 48%, ma sarà ballottaggio con la Muratori

Si deciderà al ballottaggio la sfida per la carica di sindaco a Vignola. Dopo un lunghissimo spoglio il candidato di centrodestra Angelo Pasini si ferma al 47,89% contro il 31,7% di Emilia Muratori. Staccato Roberto Adani col 13,27% ed Enzo Cavani col 7,14%.

Per il centrosinistra un risultato deludente in netto calo rispetto alle Europee del 2024 quando il Pd ottenne il 36,68% con M5S e Avs sopra al 6%. Oggi il Pd sì è fermato al 18,6% e il M5S all’1,6%.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua