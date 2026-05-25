Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Elezioni a Vignola: Pasini (cdx) fa il pieno di voti e sfiora il 48%, ma sarà ballottaggio con la Muratori

Elezioni a Vignola: Pasini (cdx) fa il pieno di voti e sfiora il 48%, ma sarà ballottaggio con la Muratori

Staccati i due candidati civici, Roberto Adani (fermo al 13,27%) ed Enzo Cavani (fermo al 7,14%)

1 minuto di lettura
Si deciderà al ballottaggio la sfida per la carica di sindaco a Vignola. Dopo un lunghissimo spoglio il candidato di centrodestra Angelo Pasini si ferma al 47,89% contro il 31,7% di Emilia Muratori. Staccato Roberto Adani col 13,27% ed Enzo Cavani col 7,14%.
Per il centrosinistra un risultato deludente in netto calo rispetto alle Europee del 2024 quando il Pd ottenne il 36,68% con M5S e Avs sopra al 6%. Oggi il Pd sì è fermato al 18,6% e il M5S all’1,6%.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Elezioni Vignola, crollo nei votanti, 1640 in meno rispetto alle precedenti

Elezioni Vignola, crollo nei votanti, 1640 in meno rispetto alle precedenti

Voto a Vignola e Montese: affluenza al 45% alle 23

Voto a Vignola e Montese: affluenza al 45% alle 23

Elezioni a Vignola e Montese, crolla l'affluenza: alle 19 -10% rispetto a 5 anni fa

Elezioni a Vignola e Montese, crolla l'affluenza: alle 19 -10% rispetto a 5 anni fa

Elezioni a Vignola e Montese, affluenza in calo rispetto a 5 anni fa

Elezioni a Vignola e Montese, affluenza in calo rispetto a 5 anni fa

Domani e lunedì si vota a Vignola: quattro candidati sindaco

Domani e lunedì si vota a Vignola: quattro candidati sindaco

Vignola, Barbara Zanoni al Circolo Ribalta con 'Dal Crepuscolo'

Vignola, Barbara Zanoni al Circolo Ribalta con 'Dal Crepuscolo'

Articoli più Letti Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne

Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne

Prignano piange l'ex assessore Michela Aguzzoli, deceduta dopo una lunga malattia a 37 anni

Prignano piange l'ex assessore Michela Aguzzoli, deceduta dopo una lunga malattia a 37 anni

Articoli Recenti Elezioni a Montese, stravince Carlo Castagnoli con il 71%

Elezioni a Montese, stravince Carlo Castagnoli con il 71%

A Carpi fine settimana sotto controllo

A Carpi fine settimana sotto controllo

Guiglia, vigili del fuoco salvano una pecora ferita

Guiglia, vigili del fuoco salvano una pecora ferita

La Lega attacca: 'Castelfranco, dopo mesi di rapine e violenze il sindaco parla di un cambio di passo'

La Lega attacca: 'Castelfranco, dopo mesi di rapine e violenze il sindaco parla di un cambio di passo'