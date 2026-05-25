Elezioni a Vignola: Pasini (cdx) fa il pieno di voti e sfiora il 48%, ma sarà ballottaggio con la Muratori
Staccati i due candidati civici, Roberto Adani (fermo al 13,27%) ed Enzo Cavani (fermo al 7,14%)
Per il centrosinistra un risultato deludente in netto calo rispetto alle Europee del 2024 quando il Pd ottenne il 36,68% con M5S e Avs sopra al 6%. Oggi il Pd sì è fermato al 18,6% e il M5S all’1,6%.
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