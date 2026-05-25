Anche nello scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Carpi e della stazioni dipendenti, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio nel centro storico di Carpi che ha interessato le aree urbane e periferiche, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione ed i centri commerciali, al fine di prevenire episodi di furti, disturbo, liti o risse che possono generare insicurezza tra i cittadini. Nel corso dei controlli sono state identificate 135 persone – di cui 94 straniere – e sottoposti a verifica 14 autoveicoli, senza rilevare irregolarità.
Il servizio, che rientra nelle ordinarie attività di controllo disposte dal Comando Provinciale di Modena, conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e tranquillità alla comunità locale, attraverso una presenza attenta e vicina ai cittadini nelle zone del centro storico e dei parchi limitrofi, con particolare attenzione alle zone di ritrovo e aggregazione di gruppi di giovani.
A Carpi fine settimana sotto controllo
Presidio rafforzato dei carabinieri con 135 persone controllate e nessuna irregolarità
Anche nello scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Carpi e della stazioni dipendenti, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio nel centro storico di Carpi che ha interessato le aree urbane e periferiche, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione ed i centri commerciali, al fine di prevenire episodi di furti, disturbo, liti o risse che possono generare insicurezza tra i cittadini. Nel corso dei controlli sono state identificate 135 persone – di cui 94 straniere – e sottoposti a verifica 14 autoveicoli, senza rilevare irregolarità.
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