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Raduno Associazione nazionale carabinieri: esempio di volontariato

Raduno Associazione nazionale carabinieri: esempio di volontariato

In un periodo segnato da dolore e preoccupazione, esempi come questi ricordano quanto siano importanti il senso civico e la solidarietà

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Sabato, mentre a Modena si consumava la tragedia della strage di via Emilia, a Rimini si svolgeva il Raduno Nazionale ANC.

Un appuntamento importante che, inevitabilmente, è passato un po’ in sordina a causa della drammaticità degli eventi, senza poter ricevere l’attenzione che avrebbe meritato.

Un’attenzione dovuta soprattutto ai tanti volontari che ogni giorno collaborano per la sicurezza e il supporto ai cittadini.

Tra i presenti va senza dubbio ricordato il gruppo dei Volontari Carabinieri della provincia di Modena: uomini e donne del nostro territorio che, dopo aver seguito specifici corsi di preparazione, operano con impegno e professionalità durante feste, manifestazioni ed eventi, offrendo aiuto concreto alla comunità.

Riconoscibili dalle loro divise e dagli stemmi dell’ANC, affiancano con spirito di servizio l’attività dei Carabinieri, rappresentando un prezioso esempio di volontariato, presenza e collaborazione sul territorio.

In un periodo segnato da dolore e preoccupazione, esempi come questi ricordano quanto siano importanti il senso civico, la solidarietà e la volontà di mettersi al servizio degli altri.

Un volontariato che fa bene al cuore e che merita di essere raccontato e valorizzato.

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