Forza la porta del bar, entra e ruba contante: arrestato

Si era introdotto all’interno di un bar del territorio comunale dopo aver forzato un accesso, impossessandosi della somma contante di 85 euro, prelevata dal registratore di cassa. Lo hanno bloccato poco dopo i Carabinieri della stazione di San Prospero con ancora i soldi sottratti in tasca. E' successo a San Prospero intorno alle ore 3 della scorsa notte. Autore del furto aggravato un 30enne marocchino, nei confronti del quale il Giudice per le Indagin Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.



Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti, Ieri sera, i Carabinieri hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio a Finale Emilia che ha interessato le aree urbane e periferiche, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione ed i centri commerciali, al fine di prevenire episodi di furti, disturbo, liti o risse che possono generare insicurezza tra i cittadini.

Nel corso dei controlli sono state identificate 55 persone – di cui 10 straniere – e sottoposti a verifica 27 autoveicoli. Inoltre sono stati controllati 2 esercizi pubblici, senza rilevare irregolarità.

