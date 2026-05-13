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Soliera, è morto a 65 anni l'ex assessore e presidente Croce Blu Maurizio Andreoli

Soliera, è morto a 65 anni l'ex assessore e presidente Croce Blu Maurizio Andreoli

'E' stato un uomo che ha scelto di servire gli altri sempre con il sorriso: prima nelle istituzioni, poi nel volontariato'

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Lutto a Soliera per la scomparsa a 65 anni dello storico presidente della Croce Blu ed ex assessore, Maurizio Andreoli. Nato a Modena il 4 dicembre 1960, Andreoli 'è stato un uomo che ha scelto di servire gli altri sempre con il sorriso: prima nelle istituzioni, poi nel volontariato, dove ha continuato a dare il meglio di sé fino alla fine, con una dedizione che non si è piegata nemmeno davanti alla malattia' - spiega l'amministrazione comunale.

'La sua presenza ha lasciato un segno nella vita di tante persone. Per molti di noi, Maurizio è stato un punto di riferimento: per la sua competenza, per la sua umanità, per la capacità di stare concretamente vicino alle persone. L’Amministrazione comunale si stringe con affetto alla moglie Monica, ai familiari e a tutti i volontari della Croce Blu, che oggi piangono il loro presidente e amico'.

Andreoli è stato anche consigliere federale della Federazione italiana bocce.

'La sua carriera dirigenziale ha preso avvio con la presidenza della Solierese (1993–1996), proseguendo con un impegno costante sul territorio come Presidente Provinciale di Modena dal 2000 al 2012. In questi anni ha dedicato particolare attenzione allo sviluppo del settore giovanile, sostenendo e favorendo con convinzione la crescita dei giovani atleti e considerandoli una risorsa fondamentale per il futuro del movimento - ricorda la Federazione -.

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Successivamente, Andreoli ha ricoperto incarichi di rilievo a livello nazionale, tra cui due esperienze nella Commissione Tecnica Nazionale, fino all’elezione a Consigliere Federale nel 2017, ruolo nel quale è stato più volte confermato. Anche in ambito federale ha mantenuto costante la sua attenzione verso le nuove generazioni e la promozione dello sport giovanile. Dirigente competente e uomo di visione, ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo del movimento boccistico italiano, distinguendosi per la capacità di coniugare esperienza sul campo e progettualità. Nel corso della sua attività ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti dal CONI, tra cui la Stella di Bronzo e la Stella d’Argento al Merito Sportivo'.

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