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Soliera, serata di controlli a tappeto dei Carabinieri: nessuna irrregolarità

Soliera, serata di controlli a tappeto dei Carabinieri: nessuna irrregolarità

All'esito di 35 persone controllate, 11 mezzi e 7 locali

1 minuto di lettura

Capita che a numeri alti nei controlli effettuati sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico corrisponda un numero pari a 0 delle irregolarità riscontrate. Questa volta è capitato a Soliera dove nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, i Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti hanno eseguito, nella serata del 9 aprile, un servizio coordinato di controllo del territorio ha interessato le aree urbane e periferiche, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione ed i centri commerciali, al fine di prevenire episodi di furti, disturbo, liti o risse che possono generare insicurezza tra i cittadini.

Nel corso dei controlli sono state identificate 35 persone – di cui 5 straniere – e sottoposti a verifica 11 autoveicoli. Inoltre sono stati controllati 7 esercizi pubblici, senza rilevare irregolarità.

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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