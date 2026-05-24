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Tragedia a Soliera, in bici si schianta contro un'auto: muore 82enne

Tragedia a Soliera, in bici si schianta contro un'auto: muore 82enne

Un uomo di 82 anni residente a Carpi, mentre procedeva in sella alla sua bicicletta, è stato investito da una Bmw ed è finito nel canale. Inutili i soccorsi

1 minuto di lettura

Tragedia questa mattina a Soliera. Un uomo di 82 anni residente a Carpi, mentre procedeva in sella alla sua bicicletta, è stato investito da una Bmw ed è finito nel canale che costeggia la strada perdendo la vita. L'incidente è avvenuto all’incrocio tra via Grande Rosa e via Lametta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi e l'elisoccorso da Bologna, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto nell'impatto.

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