Grave incendio a Soliera, in fiamme una azienda in via Archimede

Un grave incendio è divampato alle 18 di questa sera a Soliera all'esterno di un'azienda in via Archimede. ​Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, si sono sviluppate nell'area cortiliva esterna della ditta, coinvolgendo un ingente quantitativo di bancali in legno.

​Considerata l'entità del rogo e il fumo visibile a distanza, sul posto sono state dispiegate squadre dei vigili del fuoco da Carpi, Sassuolo e Modena: al momento non si registrano persone ferite o intossicate.

Il Comune ha disposto il divieto di transito su via Archimede, nella parte che comprende l’intersezione con la Carpi Ravarino fino a quella con via Meucci, a Limidi di Soliera.

