Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Grave incendio a Soliera, in fiamme una azienda in via Archimede

Grave incendio a Soliera, in fiamme una azienda in via Archimede

​Considerata l'entità del rogo e il fumo visibile a distanza, sul posto sono state dispiegate squadre dei vigili del fuoco da Carpi, Sassuolo e Modena

1 minuto di lettura

Un grave incendio è divampato alle 18 di questa sera a Soliera all'esterno di un'azienda in via Archimede. ​Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, si sono sviluppate nell'area cortiliva esterna della ditta, coinvolgendo un ingente quantitativo di bancali in legno.
​Considerata l'entità del rogo e il fumo visibile a distanza, sul posto sono state dispiegate squadre dei vigili del fuoco da Carpi, Sassuolo e Modena: al momento non si registrano persone ferite o intossicate.
Il Comune ha disposto il divieto di transito su via Archimede, nella parte che comprende l’intersezione con la Carpi Ravarino fino a quella con via Meucci, a Limidi di Soliera.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Soliera, nascondono droga nella casa in comodato d’uso: denunciati 5 nordafricani

Soliera, nascondono droga nella casa in comodato d’uso: denunciati 5 nordafricani

Vignola: auto contro colonnina, condominio senza gas

Vignola: auto contro colonnina, condominio senza gas

Guiglia, vigili del fuoco salvano una pecora ferita

Guiglia, vigili del fuoco salvano una pecora ferita

Tragedia a Soliera, in bici si schianta contro un'auto: muore 82enne

Tragedia a Soliera, in bici si schianta contro un'auto: muore 82enne

VVFF: boom di presenze per 'Caserme Aperte', oltre 400 bambini alla giornata dedicata alla sicurezza

VVFF: boom di presenze per 'Caserme Aperte', oltre 400 bambini alla giornata dedicata alla sicurezza

Al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia

Al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia

Spazio ADV dedicata a Ma che ti fumi? Sfumati!
Articoli più Letti Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Articoli Recenti Area Nord e Mirandola: in netta crescita l'azzardo online, ma anche quello fisico

Area Nord e Mirandola: in netta crescita l'azzardo online, ma anche quello fisico

Carabinieri: il Maresciallo capo Michele Fiaschini da Guiglia alla Tenenza di Vignola

Carabinieri: il Maresciallo capo Michele Fiaschini da Guiglia alla Tenenza di Vignola

Castelfranco, auto in fiamme in tangenziale: strada chiusa per un'ora

Castelfranco, auto in fiamme in tangenziale: strada chiusa per un'ora

Fratelli d’Italia lancia la candidatura a sindaco di Daniele Iseppi con 'Laboratorio Pavullo'

Fratelli d’Italia lancia la candidatura a sindaco di Daniele Iseppi con 'Laboratorio Pavullo'