Un grave incendio è divampato alle 18 di questa sera a Soliera all'esterno di un'azienda in via Archimede. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, si sono sviluppate nell'area cortiliva esterna della ditta, coinvolgendo un ingente quantitativo di bancali in legno.
Considerata l'entità del rogo e il fumo visibile a distanza, sul posto sono state dispiegate squadre dei vigili del fuoco da Carpi, Sassuolo e Modena: al momento non si registrano persone ferite o intossicate.
Il Comune ha disposto il divieto di transito su via Archimede, nella parte che comprende l’intersezione con la Carpi Ravarino fino a quella con via Meucci, a Limidi di Soliera.
Grave incendio a Soliera, in fiamme una azienda in via Archimede
Considerata l'entità del rogo e il fumo visibile a distanza, sul posto sono state dispiegate squadre dei vigili del fuoco da Carpi, Sassuolo e Modena
Un grave incendio è divampato alle 18 di questa sera a Soliera all'esterno di un'azienda in via Archimede. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, si sono sviluppate nell'area cortiliva esterna della ditta, coinvolgendo un ingente quantitativo di bancali in legno.
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