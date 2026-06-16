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Torna la Fiera di Soliera: 172esima edizione nel segno dell'anniversario del voto alle donne

Torna la Fiera di Soliera: 172esima edizione nel segno dell'anniversario del voto alle donne

Domenica 21 giugno alle 10.30 il parco di via Volta verrà intitolato ad Amorina Vaccari, prima donna eletta nel Consiglio Comunale di Soliera nel 1946

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È pronta a tornare la Fiera di Soliera, protagonista, per la sua 172esima, il 20, il 21 e il 24 giugno. Un'edizione, questa, molto ricca, a partire dall’offerta musicale: si comincia sabato 20 giugno alle 21.30 in piazza Lusvardi con la Banda Rulli Frulli. Domenica 21 tocca agli Extras, tributo a Mina e Battisti con Elena Giardina e Lorenzo Campani (stessa ora e luogo). Mercoledì 24, sempre in piazza Lusvardi e sempre alle 21.30, chiude Pino e gli Anticorpi Show. Ad animare le serate anche il teatro di strada, sempre dalle 21: sabato 20 il Dottor Stok porta nel centro storico i suoi marchingegni a effetto domino e le catapulte; domenica 21 è la volta dello Sciroppato con Mr. Lucky; mercoledì 24 chiude Shakti, spettacolo di giocoleria danzata con Seline Vignoni.


In Fiera anche due momenti importanti. Il primo è domenica 21 giugno alle 10.30, quando il parco di via Volta verrà intitolato ad Amorina Vaccari, prima donna eletta nel Consiglio Comunale di Soliera nel 1946; una cerimonia voluta nell’anno dell’ottantesimo anniversario della Repubblica e del voto alle donne.

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Il secondo è mercoledì 24 giugno alle 20.30 in piazza Sitti, con la restituzione pubblica di “Sport Bene Comune - Soliera 2035”: trenta cittadini hanno lavorato per mesi in un gruppo, il Mini Pubblico Deliberativo, e porteranno in piazza le loro proposte per il Piano Strategico dello Sport. Novità di quest'anno è anche la mostra di ambulanze storiche della Croce Blu in via Roma sabato sera, e la skate experience con mini rampa in via Grandi domenica pomeriggio, insieme alle dimostrazioni sportive di basket, judo, scherma, pallavolo e rugby. Immancabili, lungo tutto il centro, gli stand culinari. Il programma completo è sul sito del Comune di Soliera.


'Che bello accogliere l’arrivo dell'estate con la nostra Fiera - dice il sindaco Caterina Bagni - e con un’edizione, la 172esima, che ancora una volta è testimonianza della storia di una comunità capace di fare rete come la nostra. Peraltro ci sono due momenti, in questa edizione, a cui tengo particolarmente. Il primo è l'intitolazione del parco ad Amorina Vaccari: è stata la prima donna eletta nel nostro Consiglio Comunale, nel 1946, e restituirle un pezzo della città che ha contribuito a costruire è fondamentale per fare memoria. Il secondo è la restituzione pubblica di Sport Bene Comune: trenta cittadini hanno lavorato per mesi per immaginare il futuro dello sport a Soliera, e mercoledì sera porteranno le loro proposte in piazza, davanti a tutta la comunità.

E poi, subito dopo, dal 2 al 5 luglio arriva Arti Vive Festival con un cartellone musicale che sta già facendo parlare di sé'.

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