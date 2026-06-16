Torna la Fiera di Soliera: 172esima edizione nel segno dell'anniversario del voto alle donne

È pronta a tornare la Fiera di Soliera, protagonista, per la sua 172esima, il 20, il 21 e il 24 giugno. Un'edizione, questa, molto ricca, a partire dall’offerta musicale: si comincia sabato 20 giugno alle 21.30 in piazza Lusvardi con la Banda Rulli Frulli. Domenica 21 tocca agli Extras, tributo a Mina e Battisti con Elena Giardina e Lorenzo Campani (stessa ora e luogo). Mercoledì 24, sempre in piazza Lusvardi e sempre alle 21.30, chiude Pino e gli Anticorpi Show. Ad animare le serate anche il teatro di strada, sempre dalle 21: sabato 20 il Dottor Stok porta nel centro storico i suoi marchingegni a effetto domino e le catapulte; domenica 21 è la volta dello Sciroppato con Mr. Lucky; mercoledì 24 chiude Shakti, spettacolo di giocoleria danzata con Seline Vignoni.





In Fiera anche due momenti importanti. Il primo è domenica 21 giugno alle 10.30, quando il parco di via Volta verrà intitolato ad Amorina Vaccari, prima donna eletta nel Consiglio Comunale di Soliera nel 1946; una cerimonia voluta nell’anno dell’ottantesimo anniversario della Repubblica e del voto alle donne.

Il secondo è mercoledì 24 giugno alle 20.30 in piazza Sitti, con la restituzione pubblica di “Sport Bene Comune - Soliera 2035”: trenta cittadini hanno lavorato per mesi in un gruppo, il Mini Pubblico Deliberativo, e porteranno in piazza le loro proposte per il Piano Strategico dello Sport. Novità di quest'anno è anche la mostra di ambulanze storiche della Croce Blu in via Roma sabato sera, e la skate experience con mini rampa in via Grandi domenica pomeriggio, insieme alle dimostrazioni sportive di basket, judo, scherma, pallavolo e rugby. Immancabili, lungo tutto il centro, gli stand culinari. Il programma completo è sul sito del Comune di Soliera.





'Che bello accogliere l’arrivo dell'estate con la nostra Fiera - dice il sindaco Caterina Bagni - e con un’edizione, la 172esima, che ancora una volta è testimonianza della storia di una comunità capace di fare rete come la nostra. Peraltro ci sono due momenti, in questa edizione, a cui tengo particolarmente. Il primo è l'intitolazione del parco ad Amorina Vaccari: è stata la prima donna eletta nel nostro Consiglio Comunale, nel 1946, e restituirle un pezzo della città che ha contribuito a costruire è fondamentale per fare memoria. Il secondo è la restituzione pubblica di Sport Bene Comune: trenta cittadini hanno lavorato per mesi per immaginare il futuro dello sport a Soliera, e mercoledì sera porteranno le loro proposte in piazza, davanti a tutta la comunità.

E poi, subito dopo, dal 2 al 5 luglio arriva Arti Vive Festival con un cartellone musicale che sta già facendo parlare di sé'.