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Fatto brillare un ordigno bellico trovato nelle campagne mirandolesi

Fatto brillare un ordigno bellico trovato nelle campagne mirandolesi

Una granata di artiglieria ad alto esplosivo da 10 centimetri di nazionalità tedesca

1 minuto di lettura

Nella mattinata di oggi, nella frazione di Gavello, in corrispondenza dell'incrocio tra via Guidalina e via Pitoccheria, è stato effettuato un intervento di rimozione e successivo brillamento di un ordigno bellico rinvenuto nell'area.

L'ordigno, identificato come una granata di artiglieria ad alto esplosivo da 10 centimetri di nazionalità tedesca, è stato preso in carico dagli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, che hanno provveduto alla sua rimozione e al successivo brillamento in un luogo idoneo e in condizioni di piena sicurezza.

L'intera operazione si è svolta secondo le procedure previste, con il contingentamento dell'area interessata e l'adozione di tutte le misure necessarie a tutela della pubblica incolumità.

Alle attività hanno collaborato il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, che ha coordinato gli aspetti di ordine pubblico e viabilità, e la Croce Rossa Italiana – Comitato di San Felice sul Panaro, presente a supporto delle operazioni.

L'intervento si è concluso regolarmente senza criticità, consentendo il ripristino delle normali condizioni di sicurezza e della viabilità nell'area interessata.

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