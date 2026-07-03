Fatto brillare un ordigno bellico trovato nelle campagne mirandolesi

Nella mattinata di oggi, nella frazione di Gavello, in corrispondenza dell'incrocio tra via Guidalina e via Pitoccheria, è stato effettuato un intervento di rimozione e successivo brillamento di un ordigno bellico rinvenuto nell'area.

L'ordigno, identificato come una granata di artiglieria ad alto esplosivo da 10 centimetri di nazionalità tedesca, è stato preso in carico dagli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, che hanno provveduto alla sua rimozione e al successivo brillamento in un luogo idoneo e in condizioni di piena sicurezza.

L'intera operazione si è svolta secondo le procedure previste, con il contingentamento dell'area interessata e l'adozione di tutte le misure necessarie a tutela della pubblica incolumità.

Alle attività hanno collaborato il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, che ha coordinato gli aspetti di ordine pubblico e viabilità, e la Croce Rossa Italiana – Comitato di San Felice sul Panaro, presente a supporto delle operazioni.

L'intervento si è concluso regolarmente senza criticità, consentendo il ripristino delle normali condizioni di sicurezza e della viabilità nell'area interessata.