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Pavullo, cade da lucernario per recuperare il gatto: 29enne in rianimazione

Pavullo, cade da lucernario per recuperare il gatto: 29enne in rianimazione

Il 29enne aveva raggiunto il tetto di un edificio che si trova nella zona della stazione delle corriere

1 minuto di lettura

Un 29enne è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, in rianimazione, dopo essere caduto da diversi metri d'altezza a seguito della rottura di un lucernario sul quale, stando almeno ai primi accertamenti, sarebbe salito per recuperare il proprio gatto che si era allontanato poco prima.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri a Pavullo nel Frignano: il 29enne aveva raggiunto il tetto di un edificio che si trova nella zona della stazione delle corriere.

Immediato l'intervento del 118 sul posto, poi il trasporto a Bologna con l'elisoccorso. Ora si trova appunto al Maggiore, in prognosi riservata.

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