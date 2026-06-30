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I Montegarullo di scena al Castello di Montecuccolo

I Montegarullo di scena al Castello di Montecuccolo

Alessio Bononcini, tra i curatori della sezione storica museale del Castello, tratterà la figura di Obizzo da Montegarullo

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Venerdì 3 luglio alle 21 nella suggestiva cornice del Castello di Montecuccolo a Pavullo nel Frignano si terrà la conferenza a ingresso libero dal titolo Obizzo da Montegarullo e i resti della sua rocca presso Monte San Vincenzo, inserita nel ciclo estivo dei “venerdì sotto le stelle”.

Alessio Bononcini, tra i curatori della sezione storica museale del Castello, tratterà la figura di Obizzo da Montegarullo, centrale nella storia basso-medioevale del Frignano. Ribelle alla casa d’Este, uomo d’armi di Firenze, il leader guelfo aveva in progetto di portare l’Appennino modenese sotto la sfera della città toscana dal giglio rosso. A lui è dedicato il museo presso Roccapelago detto “delle Mummie”.

Giuseppe Lipparini, curatore della prima fase del restauro del Castello tra 1977 e 1987 e autore di studi sul patrimonio storico-architettonico di Pavullo nel Frignano, tratterà il tema dei resti della rocca dei Montegarullo sulla vetta di Monte San Vincenzo nella frazione che da Obizzo trae il suo nome. Qui si conserva un grande portale e i resti di una rocca le cui origini risalgono al X secolo. Non mancherà un cenno alla seconda principale emergenza storica di Pavullo, la torre di Gaiato.

L'evento è promosso dall’associazione culturale “Il Frignano dei Montecuccoli” che ha curato l’allestimento storico presso il Castello di Montecuccolo, con il fine di realizzare un Museo dedicato a Raimondo Montecuccoli e la sua famiglia. Le tre sale a piano terra affrontano infatti il periodo storico dal XII al XVII secolo.

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