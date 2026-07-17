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Pavullo: presto gli scarichi di altre 4 località al depuratore

Pavullo: presto gli scarichi di altre 4 località al depuratore

Sono in corso, da parte del Gruppo Hera, gli interventi di adeguamento degli scarichi di Renno di Sopra, Piantacroce, Gaiato e Pianelli. Grazie a un investimento da 2,3 milioni

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Sono quasi ultimati a Pavullo i lavori di adeguamento degli scarichi delle acque reflue di Renno di Sopra, Piantacroce, Gaiato e Pianelli, intrapresi dal Gruppo Hera con un investimento di circa 2,3 milioni di euro. L’obiettivo è collettare le acque miste delle piccole località montane, attualmente convogliate in fosse 'imhoff' e successivamente scaricate nei corpi idrici superficiali, al sistema fognario dell’agglomerato di Pavullo attraverso una nuova rete fognaria, per essere reimmesse nell’ambiente dopo un più efficace trattamento di depurazione.

 

L’intervento prevede la realizzazione di due nuovi impianti di sollevamento e la posa di circa 2,7 chilometri di nuove condotte fognarie. I cantieri relativi agli agglomerati di Renno di Sopra e
Piantacroce dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, entro la fine del 2026. In particolare, è in corso la posa della rete fognaria lungo la SS12 che si prevede di completare entro l’estate, mentre nell’ultimo trimestre dell’anno verranno eseguiti il ripristino definitivo degli asfalti e le lavorazioni residue relative all’impianto di sollevamento.
Le lavorazioni residue per gli agglomerati di Gaiato e Pianelli saranno invece completate entro la seconda metà del 2027 e interesseranno principalmente aree situate all’interno di proprietà private.

 

'Le opere - progettate e realizzate da HERAtech - rientrano nel piano generale delle opere condiviso e approvato da Atersir (l’Agenzia regionale per i servizi idrici e rifiuti) con l'obiettivo di tutelare l'ambiente e migliorare la qualità dei corpi idrici. Il progetto, infatti, fa parte di una serie di interventi più ampia, che il Gruppo Hera sta portando a termine nelle piccole località montane non ancora collegate ai depuratori' - fa sapere la multiutility.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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