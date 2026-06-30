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Temporale nella notte: ancora allagamenti in via Marchiani a Pavullo

Temporale nella notte: ancora allagamenti in via Marchiani a Pavullo

A finire ogni volta sotto accusa è l'inadeguatezza del canale Cogorno che scorre sotto il centro della città

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Il temporale che si è abbattuto questa notte su gran parte della provincia di Modena ha creato danni in particolare nella zona di Pavullo.

Si segnalano in particolare allagamenti in via Marchiani. La zona è stata anche in passato oggetto di allagamenti. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco, volontari del locale gruppo i volontari di Protezione Civile e cittadini si sono messi subito al lavorare per liberare strade e attività da acqua e fango.

A finire ogni volta sotto accusa è l'inadeguatezza del canale Cogorno che scorre sotto il centro della città. Da anni, quello della mancanza di un sistema di laminazione a monte, risulta un problema non risolto e con piogge intense l'acqua anziché rifluire viene rigettata nelle strade e negli spazi di superficie.


Foto Eco del Frignano

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