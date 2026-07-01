Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Nubifragio a Pavullo: interventi dell'amministrazione corretti, ma non basta'

'Nubifragio a Pavullo: interventi dell'amministrazione corretti, ma non basta'

Stefania Cargioli, segretario provinciale Azione: 'La vera sfida della politica non è gestire le calamità dopo che si sono verificate, ma ridurne gli effetti'

2 minuti di lettura

'Di fronte al nubifragio che ha colpito Pavullo non serve la polemica, ma sarebbe ancora più grave continuare a far finta che nulla stia cambiando'. A parlare è Stefania Cargioli, segretario provinciale di Azione.

'I cambiamenti climatici stanno producendo eventi sempre più intensi e frequenti. Continuare a governare il territorio con strumenti e opere progettati decenni fa significa inseguire le emergenze invece di prevenirle. Gli interventi realizzati negli anni sul torrente Cogorno, pur importanti, oggi non sono più sufficienti rispetto alle nuove condizioni climatiche e alla crescita degli insediamenti abitativi. Per troppo tempo la politica ha preferito guardare alle prossime elezioni anziché alle prossime generazioni. Si è rinviato ciò che era necessario fare per evitare danni, disagi ai cittadini e il blocco della viabilità, mentre il territorio diventava sempre più fragile'.

'È giusto riconoscere che gli ultimi interventi avviati da questa Amministrazione vanno nella direzione corretta, perché dimostrano una maggiore attenzione alla prevenzione e alla messa in sicurezza del territorio. Tuttavia, non bastano. Serve un piano organico e di lungo periodo, con investimenti strutturali adeguati alla nuova realtà climatica che stiamo vivendo. Azione chiede che tutte le istituzioni, al di là delle appartenenze politiche, si assumano la responsabilità di costruire una strategia condivisa di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici. Non possiamo continuare ad amministrare come se l’emergenza fosse un’eccezione, quando ormai rischia di diventare la regola - chiude Cargioli -. La vera sfida della politica non è gestire le calamità dopo che si sono verificate, ma ridurne gli effetti attraverso programmazione, manutenzione e investimenti. Questo significa amministrare con visione, responsabilità e coraggio. Perché le calamità non possono diventare la normalità'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Allagamenti a Pavullo, il sindaco chiede stato di calamità regionale

Allagamenti a Pavullo, il sindaco chiede stato di calamità regionale

'Allagamenti a Pavullo, dopo tre anni di promesse la città è ancora sott'acqua'

'Allagamenti a Pavullo, dopo tre anni di promesse la città è ancora sott'acqua'

I Montegarullo di scena al Castello di Montecuccolo

I Montegarullo di scena al Castello di Montecuccolo

Temporale nella notte: ancora allagamenti in via Marchiani a Pavullo

Temporale nella notte: ancora allagamenti in via Marchiani a Pavullo

Grosso incendio in fienile a Benedello, case a rischio

Grosso incendio in fienile a Benedello, case a rischio

La comunità ritrova la sua chiesa: a Gaiato, insieme all'Arcivescovo, la riapertura dopo il restauro

La comunità ritrova la sua chiesa: a Gaiato, insieme all'Arcivescovo, la riapertura dopo il restauro

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Articoli Recenti Sassuolo, fototrappole per i furbetti dei rifiuti: 586 sanzioni ma il rapporto spesa e incassi è in perdita

Sassuolo, fototrappole per i furbetti dei rifiuti: 586 sanzioni ma il rapporto spesa e incassi è in perdita

Effetto La Pressa: dopo l'articolo rimossa l'auto abbandonata da mesi

Effetto La Pressa: dopo l'articolo rimossa l'auto abbandonata da mesi

Vignola, salva un cittadino colto da malore in farmacia: premiato il dottor Vincenzo Misley

Vignola, salva un cittadino colto da malore in farmacia: premiato il dottor Vincenzo Misley

Finale Emilia, il ponte sulla Provinciale chiude fino al 14 agosto per manutenzione

Finale Emilia, il ponte sulla Provinciale chiude fino al 14 agosto per manutenzione