Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, fototrappole per i furbetti dei rifiuti: 586 sanzioni ma il rapporto spesa e incassi è in perdita

Sassuolo, fototrappole per i furbetti dei rifiuti: 586 sanzioni ma il rapporto spesa e incassi è in perdita

Al netto della funzione deterrente, i dati parlano chiaro: 134.000 euro spesi per noleggio e gestione, multe per 122.000 euro ma di cui solo la metà incassati. L'assessore all'ambiente risponde in consiglio al consigliere Francesco Macchioni

2 minuti di lettura
Il Comune di Sassuolo ha investito tanto quanto la precedente amministrazione per il noleggio e la gestione di una decina di dispositivi di ripresa (le cosiddette fototrappole), installate nei punti più critici per episodi di degrado generati dal conferimento errato o irregolare dei rifiuti. Fatto sta che dal bilancio dell’attività di accertamento tramite fototrappole il quadro che emerge presenta più ombre che luci. La risposta fornita dall’Assessore alle Politiche Ambientali Andrea Baccarani all'interrogazione del Consigliere Francesco Macchini, dell'omonimo gruppo consiliare fornisce i numeri che lo dimostrano: tra febbraio 2023 e febbraio 2026 il Comune ha speso 135.000 euro (al netto di IVA) per il noleggio e la gestione di 10 fototrappole ricollocabili attivate dalla precedente amministrazione. Per il triennio successivo, da marzo 2026 a marzo 2029, il costo scenderà di poco: 134.640 euro per 11 dispositivi. A queste si aggiungono una telecamera multifunzione fornita gratuitamente dal gestore dell’illuminazione pubblica City Green Light e 2 fototrappole integrative finanziate tramite PEF ATERSIR, dal costo di 12.000 euro l’anno. Totale: 14 telecamere operative.
Un dispiegamento tecnologico imponente, che al di là della funzione deterrente difficilmente quantificabile, non sembra aver prodotto un ritorno economico proporzionato.
Le fototrappole hanno rilevato 586 infrazioni, tutte sanzionate.
Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
L’importo complessivo delle multe notificate ammonta a 122.647 euro, ma nelle casse comunali ne sono arrivati finora solo 66.192,55. Il resto è sospeso tra ricorsi (15 verbali) e riscossione coattiva (circa il 30% dei casi). In altre parole: il sistema costa più di quanto incassi, e non di poco.

Le cosiddette “Aree critiche”, zone dove l’abbandono dei rifiuti è più frequente, sono gestite interamente da Hera senza costi aggiuntivi per il Comune. Ma dal 2028 arriverà un nuovo tassello: uno spazzino di quartiere, operativo non solo nel centro storico ma anche nei quartieri, con un costo previsto di 82.000 euro l’anno. Un servizio integrativo che si somma a un contratto RTI già ricco di voci, frequenze e possibilità di ampliamento su richiesta dell’amministrazione.

Foto di archivio
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Il bidoncino lasciato un giorno da multare, l'auto senza targa da mesi da lasciare'

'Il bidoncino lasciato un giorno da multare, l'auto senza targa da mesi da lasciare'

Sassuolo, è morto a 64 anni Alberto Bursi, storico commerciante e stilista

Sassuolo, è morto a 64 anni Alberto Bursi, storico commerciante e stilista

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Sassuolo: ubriaco scatena il caos, poi viene aggredito e il caso diventa politico

Sassuolo: ubriaco scatena il caos, poi viene aggredito e il caso diventa politico

Gli affitti brevi e transitori ribaltano il mercato, anche nel distretto ceramico

Gli affitti brevi e transitori ribaltano il mercato, anche nel distretto ceramico

Lascia fuori il bidoncino dopo la raccolta: multa da 127 euro

Lascia fuori il bidoncino dopo la raccolta: multa da 127 euro

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Articoli Recenti Effetto La Pressa: dopo l'articolo rimossa l'auto abbandonata da mesi

Effetto La Pressa: dopo l'articolo rimossa l'auto abbandonata da mesi

Allagamenti a Pavullo, il sindaco chiede stato di calamità regionale

Allagamenti a Pavullo, il sindaco chiede stato di calamità regionale

Vignola, salva un cittadino colto da malore in farmacia: premiato il dottor Vincenzo Misley

Vignola, salva un cittadino colto da malore in farmacia: premiato il dottor Vincenzo Misley

'Allagamenti a Pavullo, dopo tre anni di promesse la città è ancora sott'acqua'

'Allagamenti a Pavullo, dopo tre anni di promesse la città è ancora sott'acqua'