Da Aimag alla sanità, così i sindaci scavalcano i Consigli e cercano accordi trasversali per tirare a campare

Egregio direttore,

la sua lettura sulla conclusione per il nuovo Cda di Aimag, di una intesa fra sindaci e singoli decisori politici: l’oramai famoso pranzo di Concordia, l’intesa Budri, Righi e Golinelli che avrebbe visto come perdente il PD di Carpi, potrebbe anche non essere vera, ma ugualmente verosimile.

Nel senso che i sindaci, per quanto non esprimano forti personalità, si collocano oggi in una innaturale posizione di forza. Una forza che nasce in realtà da una debolezza reale che tocca il ruolo dei partiti e dei consigli comunali. Viviamo due crisi diverse che si sommano.

Nei partiti spesso il confronto è ridotto a scontro di influenze fra segreterie, tanto sordo quanto inutile.

I Consigli comunali hanno toccato il punto più basso proprio sulla vicenda Aimag, quando su una questione di vitale importanza per il territorio hanno votato per obbedienza al sindaco e in modo difforme nello stesso ambito politico. Una simile decadenza credo non si sia mai vista.

Le questioni territoriali più importanti, allora, si risolvono bene con l’accordo trasversale fra sindaci: la via più facile per “tirare a campare”.

Così su Aimag, sugli ospedali e sulle Unioni, sulle scuole, per non parlare dei tanti problemi inerenti alla sicurezza, l’integrazione delle generazioni di immigrati, dove non si vedono soluzioni di governo vero.

Senza enfasi ma con convinzione, faccio presente che esistono anche le liste civiche e protagonisti civici emersi anche nella recente tornata amministrativa.

La posizione coerente della Lista Mirandola 50mila su Aimag, per esempio, ha certamente favorito una posizione autonoma e conflittuale del PD mirandolese, analogo ruolo svolto, sia pure in un contesto diverso, dalla lista di Monica Medici Carpi e, in modo particolare, il Comitato Aimag per il territorio, è stato, e continuerà a essere, un soggetto attivo la cui influenza è stata ben superiore al potere reale.

Da liberal-democratico opterei sempre per le sedi istituzionali, ma se tutti i luoghi più legittimati diventano inutili e burocratici, qualcosa di nuovo è destinato a nascere e assumere sempre più rappresentanza e credibilità.

Grazie per l’attenzione

Giorgio Siena - Lista civica Mirandola 50mila