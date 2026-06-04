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Soliera, nascondono droga nella casa in comodato d’uso: denunciati 5 nordafricani

Soliera, nascondono droga nella casa in comodato d’uso: denunciati 5 nordafricani

Avevano 276 grammi lordi di cocaina, 302 grammi lordi di hashish e materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi

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Il 2 giugno i militari di Soliera, hanno denunciato i cinque occupanti dell’immobile, di origini tunisine e marocchine, concesso loro in comodato d’uso gratuito da un uomo di 67 anni.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che all’interno dell’abitazione gli indagati detenevano 276 grammi lordi di cocaina, 302 grammi lordi di hashish e materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi. 

La maggior parte della droga era stata rinvenuta il giorno precedente dallo stesso proprietario durante alcuni lavori di manutenzione e l’aveva consegnata ai Carabinieri. Ulteriori quantità residue e il materiale per il confezionamento sono stati recuperati nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri della Stazione di Soliera. Nel corso delle verifiche, due degli indagati sono stati inoltre denunciati per danneggiamento, avendo deteriorato alcuni mobili e un televisore presenti nella stanza a loro in uso.

La sostanza stupefacente ed il materiale sono stati sequestratie messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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