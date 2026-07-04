Sagre, eventi di piazza e appuntamenti in provincia di Modena

In pianuraA Carpi, da venerdì 3 a domenica 5 luglio, 5 appuntamenti in città e nelle frazioni. il Chiostro di San Rocco ospita la rassegna cinematografica Tenera è la notte, che ripropone film d’autore e successi della stagione. Nella frazione di Fossoli, nello stesso arco di giorni, prosegue Birriamo, la festa della birra che offre musica, cibo e socialità con ingresso libero: «Per due week-end, Birriamo offre una straordinaria occasione a tutti di divertimento e socialità ad ingresso libero e gratuito».
Sabato 4 luglio la città propone due appuntamenti distinti: Le Voci di Spoon River, spettacolo itinerante nel cortile del cimitero di Cortile, e il Carpi Night Show, evento di motocross in notturna all’Arena Cross. Domenica 5 luglio, Palazzo dei Pio apre gratuitamente le sue collezioni con Domenica al Museo.
La frazione di Quartirolo ospita la Sagra di Quartirolo, in programma venerdì 3 e sabato 4 luglio, una festa serale dedicata alla gastronomia emiliana e all’animazione per famiglie.
A Spilamberto, dal 3 al 5 luglio, le vie del borgo
A Medolla, dal 3 al 7 luglio, torna la storica Fiera del Bruino, che unisce esposizioni commerciali e agricole a spettacoli serali e punti ristoro.
A Soliera, dal 2 al 5 luglio, il centro storico si trasforma nel palcoscenico dell’Arti Vive Festival, che per il suo diciannovesimo compleanno propone quattordici concerti, quattro spettacoli teatrali, djset, street food e laboratori per bambini. Tra gli ospiti più attesi c’è Iosonouncane, in scena domenica 5 luglio, mentre le giornate precedenti vedono alternarsi band internazionali e progetti cantautorali italiani.
In collina e in AppenninoL’Appennino offre un fine settimana immerso nella natura, tra sagre tradizionali, concerti al tramonto e festival dedicati alle radici culturali del territorio.
A Levizzano Rangone, invece, prosegue fino al 12 luglio la Sagra del Tortellone – La Luna nel Pozzo, uno degli eventi gastronomici più attesi dell’estate modenese: «Il suggestivo borgo si vestirà a festa per ospitare l’edizione 2026 della Sagra del Tortellone
A Saltino, frazione di Prignano sulla Secchia, dal 3 al 5 luglio si svolge la Sagra di Saltino, appuntamento tradizionale con tigelle, crescentine e serate danzanti: Tradizionale festa nell'Appennino modenese con
A Rocchetta Sandri, frazione di Sestola, sabato 4 e domenica 5 luglio si tiene Rocchetta Sandri in Festa, mentre sempre a Sestola, domenica 5 luglio alle 16.30,
Ai piedi del cimone il Giardino Botanico Esperia ospita, domenica 6 luglio, il concerto al tramonto del Quartetto Chalumeau: «Il primo appuntamento vedrà protagonisti i giovani e talentuosi componenti del Quartetto Chalumeau.
A Riolunato, il fine settimana è dedicato al Lunario Fest 2026, che celebra le radici culturali dell’Appennino con folklore, musica e tradizioni.