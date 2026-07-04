Sagre, eventi di piazza e appuntamenti in provincia di Modena

Giunti al primo fine settimana di luglio, gli appuntamenti in provincia di Modena si moltiplicano. Il fine settimana dal 3 al 5 luglio 2026 è animato da cinema, teatro, sagre di frazione ed eventi culturali

In pianura

da venerdì 3 a domenica 5 luglio, 5 appuntamenti in città e nelle frazioni. il Chiostro di San Rocco ospita la rassegna cinematografica Tenera è la notte, che ripropone film d’autore e successi della stagione. Nella frazione di Fossoli, nello stesso arco di giorni, prosegue Birriamo, la festa della birra che offre musica, cibo e socialità con ingresso libero: «Per due week-end, Birriamo offre una straordinaria occasione a tutti di divertimento e socialità ad ingresso libero e gratuito».Sabato 4 luglio la città propone due appuntamenti distinti: Le Voci di Spoon River, spettacolo itinerante nel cortile del cimitero di Cortile, e il Carpi Night Show, evento di motocross in notturna all’Arena Cross. Domenica 5 luglio, Palazzo dei Pio apre gratuitamente le sue collezioni con Domenica al Museo.La frazione diospita la Sagra di Quartirolo, in programma venerdì 3 e sabato 4 luglio, una festa serale dedicata alla gastronomia emiliana e all’animazione per famiglie.

dal 3 al 5 luglio, le vie del borgosi riempiono di profumi e musica con Spinalamberto, manifestazione dedicata alle eccellenze locali, ai birrifici artigianali e al cibo di strada.

dal 3 al 7 luglio, torna la storica Fiera del Bruino, che unisce esposizioni commerciali e agricole a spettacoli serali e punti ristoro.

il centro storico si trasforma nel palcoscenico dell’Arti Vive Festival, che per il suo diciannovesimo compleanno propone quattordici concerti, quattro spettacoli teatrali, djset, street food e laboratori per bambini. Tra gli ospiti più attesi c’è Iosonouncane, in scena domenica 5 luglio, mentre le giornate precedenti vedono alternarsi band internazionali e progetti cantautorali italiani.

In collina e in Appennino

L’Appennino offre un fine settimana immerso nella natura, tra sagre tradizionali, concerti al tramonto e festival dedicati alle radici culturali del territorio.

invece, prosegue fino al 12 luglio la Sagra del Tortellone – La Luna nel Pozzo, uno degli eventi gastronomici più attesi dell’estate modenese: «Il suggestivo borgo si vestirà a festa per ospitare l’edizione 2026 della Sagra del Tortellone

sulla Secchia, dal 3 al 5 luglio si svolge la Sagra di Saltino, appuntamento tradizionale con tigelle, crescentine e serate danzanti: Tradizionale festa nell'Appennino modenese constand gastronomici carichi di specialità locali.

, sabato 4 e domenica 5 luglio si tiene Rocchetta Sandri in Festa, mentre sempre a Sestola, domenica 5 luglio alle 16.30,Ai piedi del cimone il Giardino Botanico Esperia ospita, domenica 6 luglio, il concerto al tramonto del Quartetto Chalumeau: «Il primo appuntamento vedrà protagonisti i giovani e talentuosi componenti del Quartetto Chalumeau.

il fine settimana è dedicato al Lunario Fest 2026, che celebra le radici culturali dell’Appennino con folklore, musica e tradizioni.