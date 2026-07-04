Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sagre, eventi di piazza e appuntamenti in provincia di Modena

Sagre, eventi di piazza e appuntamenti in provincia di Modena

Per un fine settimana fuori Modena ma rimanendo in provincia. Dalla pianura alla montagna

2 minuti di lettura
Giunti al primo fine settimana di luglio, gli appuntamenti in provincia di Modena si moltiplicano. Il fine settimana dal 3 al 5 luglio 2026 è animato da cinema, teatro, sagre di frazione ed eventi culturali

 

In pianura

A Carpi, da venerdì 3 a domenica 5 luglio, 5 appuntamenti in città e nelle frazioni. il Chiostro di San Rocco ospita la rassegna cinematografica Tenera è la notte, che ripropone film d’autore e successi della stagione. Nella frazione di Fossoli, nello stesso arco di giorni, prosegue Birriamo, la festa della birra che offre musica, cibo e socialità con ingresso libero: «Per due week-end, Birriamo offre una straordinaria occasione a tutti di divertimento e socialità ad ingresso libero e gratuito».
Sabato 4 luglio la città propone due appuntamenti distinti: Le Voci di Spoon River, spettacolo itinerante nel cortile del cimitero di Cortile, e il Carpi Night Show, evento di motocross in notturna all’Arena Cross. Domenica 5 luglio, Palazzo dei Pio apre gratuitamente le sue collezioni con Domenica al Museo.
La frazione di Quartirolo ospita la Sagra di Quartirolo, in programma venerdì 3 e sabato 4 luglio, una festa serale dedicata alla gastronomia emiliana e all’animazione per famiglie.

 

A Spilamberto, dal 3 al 5 luglio, le vie del borgo
Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
si riempiono di profumi e musica con Spinalamberto, manifestazione dedicata alle eccellenze locali, ai birrifici artigianali e al cibo di strada.

 

A Medolla, dal 3 al 7 luglio, torna la storica Fiera del Bruino, che unisce esposizioni commerciali e agricole a spettacoli serali e punti ristoro.

 

A Soliera, dal 2 al 5 luglio, il centro storico si trasforma nel palcoscenico dell’Arti Vive Festival, che per il suo diciannovesimo compleanno propone quattordici concerti, quattro spettacoli teatrali, djset, street food e laboratori per bambini. Tra gli ospiti più attesi c’è Iosonouncane, in scena domenica 5 luglio, mentre le giornate precedenti vedono alternarsi band internazionali e progetti cantautorali italiani.

 

In collina e in Appennino

L’Appennino offre un fine settimana immerso nella natura, tra sagre tradizionali, concerti al tramonto e festival dedicati alle radici culturali del territorio.

 

A Levizzano Rangone, invece, prosegue fino al 12 luglio la Sagra del Tortellone – La Luna nel Pozzo, uno degli eventi gastronomici più attesi dell’estate modenese: «Il suggestivo borgo si vestirà a festa per ospitare l’edizione 2026 della Sagra del Tortellone

 

A Saltino, frazione di Prignano sulla Secchia, dal 3 al 5 luglio si svolge la Sagra di Saltino, appuntamento tradizionale con tigelle, crescentine e serate danzanti: Tradizionale festa nell'Appennino modenese con
stand gastronomici carichi di specialità locali.

 

A Rocchetta Sandri, frazione di Sestola, sabato 4 e domenica 5 luglio si tiene Rocchetta Sandri in Festa, mentre sempre a Sestola, domenica 5 luglio alle 16.30,
Ai piedi del cimone il Giardino Botanico Esperia ospita, domenica 6 luglio, il concerto al tramonto del Quartetto Chalumeau: «Il primo appuntamento vedrà protagonisti i giovani e talentuosi componenti del Quartetto Chalumeau.

 

A Riolunato, il fine settimana è dedicato al Lunario Fest 2026, che celebra le radici culturali dell’Appennino con folklore, musica e tradizioni.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Feste, sagre e appuntamenti del fine settimana nella provincia modenese

Feste, sagre e appuntamenti del fine settimana nella provincia modenese

Gli appuntamenti del fine settimana fuori Modena, tra feste, sagre e musica

Gli appuntamenti del fine settimana fuori Modena, tra feste, sagre e musica

2 giugno, la festa della Repubblica nei comuni della provincia di Modena

2 giugno, la festa della Repubblica nei comuni della provincia di Modena

Fuori Modena: eventi del fine settimana in provincia

Fuori Modena: eventi del fine settimana in provincia

Fuori Modena: appuntamenti del fine settimana in provincia

Fuori Modena: appuntamenti del fine settimana in provincia

Fuori Modena, gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Fuori Modena, gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Articoli Recenti Castelfranco, 80 multati con le fototrappole contro gli abbandoni di rifiuti

Castelfranco, 80 multati con le fototrappole contro gli abbandoni di rifiuti

Fatto brillare un ordigno bellico trovato nelle campagne mirandolesi

Fatto brillare un ordigno bellico trovato nelle campagne mirandolesi

Ztl a Carpi, le associazioni di categoria sostengono Righi: 'Avanti con ampliamento in porzione ridotta'

Ztl a Carpi, le associazioni di categoria sostengono Righi: 'Avanti con ampliamento in porzione ridotta'

Pestaggio da parte del branco in piazza a Sassuolo, il sindaco: 'Già identificati tre ragazzi'

Pestaggio da parte del branco in piazza a Sassuolo, il sindaco: 'Già identificati tre ragazzi'