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Fuori Modena: eventi del fine settimana in provincia

Fuori Modena: eventi del fine settimana in provincia

Dalla festa alle ciliegie a Vignola al Maggio Fioranese, dal Food Fest a Maranello allo spin-off del Motor Valley Fest a Formigine

2 minuti di lettura
Nel fine settimana la provincia di Modena si anima con una serie di appuntamenti che attraversano territori, tradizioni e passioni diverse.

 

A Fiorano Modenese il centro cittadino ospita il gran finale del Maggio Fioranese, tre giorni di festa dal 30 maggio al 1° giugno tra spettacoli, mercatini, street food e iniziative dedicate alla salute. In piazza Ciro Menotti, sabato 30 maggio alle 21, il palco accoglie Mirko Casadei con la Popular Folk Orchestra e Bandabardò, mentre domenica 31 maggio tocca ai Charlie Brown con il tributo ai Coldplay. Lunedì 1° giugno, sempre in piazza, la serata “Una risata per la vita” porta sul palco Paolo Cevoli, con un evento dedicato alla raccolta fondi per l’hospice Casa Giuly. In caso di maltempo gli spettacoli si spostano al teatro Astoria.

 

A Formigine torna dal 29 al 31 maggio il Motor Valley Fest, che quest’anno rende omaggio all’ingegner Mauro Forghieri. Tra piazza Calcagnini e il Castello prende forma l’esposizione “L’altra storia dell’ing. Mauro Forghieri”, mentre l’appuntamento centrale è il talk “La strada di Mauro”, in programma sabato 30 maggio alle 18 in piazza Calcagnini, con giornalisti, tecnici e protagonisti della storia Ferrari.
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L’incontro, moderato da Rita Costi, ripercorre l’eredità tecnica e umana del grande progettista.

 

A Vignola è tempo di ciliegie con la 17ª edizione di “Vignola, è tempo di ciliegie”, che da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno anima il centro con degustazioni, vendita diretta dei produttori, showcooking, spettacoli e visite guidate, in un omaggio al frutto simbolo dell’agricoltura locale.

 

A Maranello, da venerdì 29 a domenica 31 maggio, prende il via il Maranello Food Fest, primo appuntamento del Giugno Maranellese. In piazza Amendola e al Parco Due ogni sera dalle 19 si accendono gli stand gastronomici con pizza, crescentine, borlenghi, piadine, carne alla griglia e proposte per celiaci, accompagnati da musica dal vivo, giochi per bambini, bancarelle ed esposizioni di auto e moto.

 

A Castelfranco Emilia il fine settimana è dedicato alla Festa della Repubblica con tre giorni di iniziative che intrecciano memoria e attualità. Domenica 31 maggio alle 18 in piazza Garibaldi si apre il programma con l’incontro “Noi siamo i tempi”, che vede protagonisti Marco Damilano e Mario Del Pero. Lunedì 1° giugno, sempre in piazza, spazio al cinema all’aperto con la proiezione di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.
Martedì 2 giugno, dalle 9.30, il percorso cittadino “Trekking storico sul diritto di voto alle donne” attraversa i luoghi simbolo della memoria locale, guidato dalla storica Paola Gemelli.

 

Nella foto, il castello di Spezzano di Fiorano, immerso nelle colline, che ancora una volta aprirà le sue porte
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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