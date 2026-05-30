Ritorno ai cassonetti e addio al porta a porta anche in zona Vignolese

Il percorso di posa dei nuovi cassonetti per carta e plastica, intrapreso dall'amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, interesserà nelle prossime due settimane quasi 6 mila utenze delle zone residenziali centrali. In particolare, sarà completata l'installazione dei cassonetti in zona Vignolese e nell'area adiacente il centro storico.





A partire da lunedì 1° giugno è infatti prevista l'installazione dei nuovi cassonetti, apribili gratuitamente con carta Smeraldo, nella zona compresa tra le vie Cucchiari, via Vignolese, strada Vaciglio, via Pavia e il parco della Resistenza. Qui saranno interessate circa 2.300 utenze, di cui 2.200 domestiche e un centinaio di attività commerciali.





Da lunedì 8 giugno sarà invece avviata la trasformazione nell'area adiacente il centro storico, in particolare in zona autostazione e stazione ferroviaria. L'installazione dei cassonetti avverrà quindi tra le vie Cialdini, viale Montecuccoli, viale Monte Kosica, via Abate, via Maserati, via Menotti (zona cavalcavia). I nuovi cassonetti arriveranno fino a via Ricci, corso Cavour, via Berengario e ad est fino a viale Storchi. L'area coinvolgerà circa 3.600 utenze, di cui 3.000 domestiche e 600 attività commerciali.





Ogni volta che i nuovi cassonetti per carta e plastica arriveranno in un quartiere, i cittadini saranno avvisati tramite comunicazione in buchetta e cartelli affissi nelle isole ecologiche di base.

Si ricorda inoltre che nei nuovi cassonetti apribili con tessera i rifiuti di carta e plastica vanno conferiti sfusi (in particolare la carta senza sacchetto di plastica) e che il loro conferimento è illimitato e gratuito. Nulla cambia per chi abita nel forese o nelle Zai (zone artigianali industriali) dove continuerà il porta a porta con sacchi.





Per informazioni sulle nuove modalità di conferimento di carta e plastica è attivo il numero dedicato 320 5762417 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17).



