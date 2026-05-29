Una partecipazione di circa un centinaio di persone ha animato la manifestazione modenese organizzata in occasione dello sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. Il corteo si è formato alle 10 davanti alla sede FedEx in via Germania, nella zona industriale, per poi muoversi lungo via del Mercato, viale Gramsci e viale Caduti in Guerra, fino a raggiungere largo Garibaldi. Per ragioni di sicurezza e per evitare ripercussioni sulla viabilità, è stata disposta la chiusura temporanea di un tratto della tangenziale in direzione Bologna, tra le uscite 8 e 9, in corrispondenza del cantiere Anas.
La mobilitazione si inseriva nella giornata nazionale di protesta contro una serie di criticità denunciate dai sindacati: salari considerati ormai insufficienti a causa dell’inflazione, rinnovi contrattuali che tardano ad arrivare, condizioni di lavoro ritenute insicure nei cantieri, ridimensionamento del welfare e impiego di risorse pubbliche per il riarmo. Al centro delle contestazioni anche la politica internazionale del governo italiano, accusato dagli organizzatori di essere 'complice del genocidio a Gaza'. Durante il percorso, i manifestanti hanno rilanciato parole d’ordine contro quella che definiscono un’“economia di guerra”, chiedendo investimenti più consistenti in lavoro, istruzione, sanità e servizi pubblici.
Prima di concludere la manifestazione, il corteo ha sostato in via Emilia centro, nel punto in cui si è consumata la strage di sabato 16 maggio. rendendo omaggio alle vittime.
Nella foto, il corteo in via Toniolo
Dai salari alla guerra: i sindacati autonomi in corteo
Un centinaio di manifestanti, dalla sede FedEx fino a largo Garibaldi, con una sosta simbolica in via Emilia centro nel luogo della strage del 16 maggio
Una partecipazione di circa un centinaio di persone ha animato la manifestazione modenese organizzata in occasione dello sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. Il corteo si è formato alle 10 davanti alla sede FedEx in via Germania, nella zona industriale, per poi muoversi lungo via del Mercato, viale Gramsci e viale Caduti in Guerra, fino a raggiungere largo Garibaldi. Per ragioni di sicurezza e per evitare ripercussioni sulla viabilità, è stata disposta la chiusura temporanea di un tratto della tangenziale in direzione Bologna, tra le uscite 8 e 9, in corrispondenza del cantiere Anas.
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