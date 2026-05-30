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'Storiche emozioni', all’ex Diurno di Modena il fotorealismo di Katia Mercurio che celebra la Motor Valley

'Storiche emozioni', all’ex Diurno di Modena il fotorealismo di Katia Mercurio che celebra la Motor Valley

L’esposizione, rientra tra gli appuntamenti speciali dedicati alla Motor Valley, promossi da Momenti Events di Maria Carafoli

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Ha aperto i battenti oggi, sabato 30 maggio, negli spazi dell’Ex Diurno di piazza Mazzini, alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti, la mostra 'Storiche emozioni' dell’artista Katia Mercurio. Attraverso la tecnica del fotorealismo in bianco e nero, l’autrice riproduce con straordinaria accuratezza vetture d’epoca, particolari meccanici e dettagli capaci di raccontare tutto il fascino senza tempo dell’universo motoristico.

L’esposizione, rientra tra gli appuntamenti speciali dedicati alla Motor Valley, promossi da Momenti Events di Maria Carafoli.

Nata ad Avellino nel 1988, Katia Mercurio coltiva fin dall’infanzia una forte passione per l’arte, che la porta a frequentare l’Istituto d’Arte. Nel 2012 realizza il suo primo soggetto automobilistico, una Lancia Fulvia Coupé donata al compagno: un’opera che segna l’inizio del suo percorso artistico dedicato al mondo dei motori, alle cromature, ai dettagli meccanici e all’eleganza delle auto di un tempo. Grazie al fotorealismo in bianco e nero, l’artista riesce a cogliere ogni particolare e a riprodurlo a matita su carta, utilizzando diverse gradazioni, dalla classica B fino alla più morbida 12B.

Per l’appuntamento modenese, Mercurio presenta una selezione di opere realizzate a matita su carta, scelta appositamente per questa occasione.

'La mia arte è un viaggio nei dettagli, con l’obiettivo di mostrare come anche un semplice componente meccanico segnato dal tempo possa trasformarsi in qualcosa di sorprendente e affascinante – racconta l’artista –.

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Sono frammenti di storia che amo riportare alla vita e che invito il pubblico a scoprire attraverso questa collezione'.

Le opere esposte hanno riscosso grande apprezzamento sia tra i visitatori sia da parte del sindaco Massimo Mezzetti, che ha commentato: 'Ci auguriamo che Katia Mercurio possa essere ancora con noi il prossimo anno, in occasione delle giornate della Motor Valley, con un progetto ancora più ambizioso'.

La mostra resterà aperta sabato 30 e domenica 31 maggio con orario continuato dalle 10 alle 20. L’ingresso è libero e gratuito.

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