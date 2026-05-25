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Ala Bianca: nuova identità per una storia indipendente dal 1978

Ala Bianca: nuova identità per una storia indipendente dal 1978

Fondata a Modena nel 1978 da Toni Verona, Corrado Bacchelli e dal Maestro Wainer Tagliazucchi, Ala Bianca è tra le etichette indipendenti più longeve in Italia

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La label modenese presenta il nuovo logo e il nuovo sito, confermando la propria vocazione culturale e discografica.

Fondata a Modena nel 1978 da Toni Verona, Corrado Bacchelli e dal Maestro Wainer Tagliazucchi, Ala Bianca è tra le etichette indipendenti più longeve in Italia. In 47 anni ha costruito un catalogo trasversale, dalla canzone d’autore al pop-rock, dalla musica latina alla dance, fino a colonne sonore, progetti multidisciplinari e repertori popolari di valore storico e sociale. Oggi la label inaugura un nuovo corso con un progetto di rebranding e il lancio del nuovo sito web. Il payoff “Publishing and Record Company, still independent since 1978” ribadisce una scelta precisa: continuare a essere indipendenti, mettendo al centro qualità artistica, memoria culturale e libertà editoriale.

Il nuovo logo valorizza il pittogramma della “A”, reso più essenziale e contemporaneo, mentre il sito offre una lettura più chiara del catalogo e dei progetti seguiti negli anni.

Stefano Soranna

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Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi...   

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