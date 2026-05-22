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Modena, al cinems Astra la prima di De Tomaso Enigma

Modena, al cinems Astra la prima di De Tomaso Enigma

Alla serata saranno presenti il regista Davide Maffei, Santiago de Tomaso e alcuni dei protagonisti del documentario

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Questa sera alle 20:30 al Cinema Astra di Modena (via Rismondo 21) si terrà la première di “De Tomaso Enigma”, il nuovo documentario biografico diretto da Davide Maffei e prodotto da AirPixel.

L’evento anticipa ufficialmente il Cinematic Motor Fest 2026, in programma a Modena dal 28 al 31 maggio, festival dedicato all’incontro tra cinema e motori nel cuore della Motor Valley.

Alla serata saranno presenti il regista Davide Maffei, Santiago de Tomaso e alcuni dei protagonisti del documentario, che introdurranno il film e incontreranno il pubblico al termine della proiezione.

“De Tomaso Enigma” ripercorre l’ascesa, le rivoluzioni e le contraddizioni di Alejandro de Tomaso: pilota, costruttore e industriale argentino d’origine e modenese d’adozione, protagonista di una delle stagioni più visionarie dell’automotive italiano e non solo.

Attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di appassionati e collaboratori, il film ricostruisce il percorso umano e imprenditoriale di un uomo capace di trasformare Modena nel centro della propria visione industriale, dando vita a vetture leggendarie come Vallelunga, Mangusta e Pantera, e guidando marchi storici quali Benelli, Moto Guzzi, Maserati e Innocenti. Le riprese in Italia, Giappone, California coinvolgono gli appassionati di luxury vintage cars di tutto il mondo.

Il documentario affronta luci e ombre di una figura divisiva ma centrale nella storia della Motor Valley, raccontando intuizioni rivoluzionarie, scontri industriali e innovazioni che hanno segnato profondamente il mondo dell’automobile italiana.

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