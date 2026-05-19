'Chiamata alle Arti': due poetesse modenesi al Salone di Torino

La poesia modenese risponde alla “Chiamata alle Arti” con la partecipazione delle due autrici - Francesca Totaro e Marzia Venturelli - al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Così infatti recita lo slogan della Regione Umbria al cui stand sono state ospitate le due poetesse insieme all’editore Jean Luc Bertoni, da sempre molto attivo nella valorizzazione della poesia e della narrativa contemporanea e al curatore di “Poesia Edizioni”, Bruno Mohorovich.

Le due modenesi hanno portato al Salone la loro voce e la loro sensibilità con le raccolte “Canto d’acqua (F.T.) e Labirinti d’inchiostro (M.V.).

Tra le ultime avventure editoriali di Marzia e Francesca si annovera la partecipazione all’antologia dell’associazione culturale ferrarese “Ultimo Rosso” e all’antologia “Esilio”, opere anch’esse presenti al Salone, edite dallo stesso Bertoni e curate da Mohorovich.

Passare da Modena a Torino, sotto l'ala di un editore umbro, è la prova di come la poesia sia un ponte perfetto tra regioni e storie diverse.

Il SalTo è da sempre un momento culturale vero e profondo, un punto d’incontro e un’opportunità di scambio tra diverse generazioni di lettori, autori ed editori, a dimostrazione di come la cultura - sempre - possa superare i confini geografici e i luoghi antropologici per creare sinergie uniche.