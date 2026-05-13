Modena, da Salvo Libri un incontro su carcere, dignità e rieducazione della pena

Venerdì 15 maggio alle 18.30 presso la Libreria Salvo Libri a Modena (via Canalino 44), si terrà l’incontro “La pena come possibilità. Dignità, responsabilità e percorsi oltre il carcere”, inserito nel percorso “Al centro della città: l’economia del bene”, promosso da Porta Aperta e Salvo Libri.

L’incontro prenderà le mosse dal libro “Io sono una donna fortunata”, scritto da una donna detenuta, per aprire una riflessione pubblica sul senso della pena, sulla vita in carcere e sulla finalità rieducativa prevista dalla Costituzione. Al centro dell’incontro vi sarà un’esperienza concreta: quella di chi vive la detenzione e prova, attraverso la parola, a restituire dignità, responsabilità e possibilità a un percorso personale segnato dalla pena.

Interverranno Beatrice Campari, autrice del libro; la professoressa Laura De Fazio, Garante dei detenuti del Comune di Modena e direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; e Gaspare Palmieri, psichiatra e cantautore. Modera l’incontro l’avvocato Luca Barbari.

La serata sarà un’occasione per interrogarsi su cosa significhi davvero “rieducazione”, su quali siano i limiti e le possibilità della pena, e su come costruire percorsi che non si esauriscano nella detenzione, ma aprano a responsabilità, riparazione, reinserimento e futuro. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

