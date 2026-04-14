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A Pavullo l’antologia de I Semi Neri su personaggi e borghi dell'Appennino

A Pavullo l’antologia de I Semi Neri su personaggi e borghi dell'Appennino

Presenti, tra gli autori: Daniela Ori, Gabriele Sorrentino, Daniele Biagioni e Marco Panini

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Sabato 18 aprile alle 18 I Semi Neri presentano il loro libro “Storie, racconti di borghi e personaggi dell’Appennino” (Damster edizioni, 2025), presso il Limo Club a Pavullo nel Frignano, in Galleria Aldo Moro, 14. Conduce Andrea Pini. Presenti, tra gli autori: Daniela Ori, Gabriele Sorrentino (nella foto), Daniele Biagioni e Marco Panini.

 

La prefazione del libro è del professor Andrea Pini. 'I nomi di Medola, della Via Bibulca, della Selva Romanesca sono ben presenti nell’immaginario collettivo frignanese e rievocano fatti e personaggi del passato: un lungo assedio medievale, i pellegrini su un’antica strada, una foresta abitata dai briganti, da animali spaventosi e chissà forse anche da elfi e da fate. C’è inoltre chi ambienta una storia moderna in uno dei luoghi più antichi del Frignano: Fiumalbo, il paese delle Marcolfe. Un altro ancora in uno dei luoghi più misteriosi del Frignano: Castello di Riolunato, con l’antica rocca infestata dagli spiriti malefici immortalati sul portale della torre, l’Oratorio del Caio dai superbi affreschi e il fantasma di Obizzo da Montegarullo che in questa terra si narra abbia tragicamente perduto la vita. Poi ancora Vitriola, Beneverchio, Lavacchio, Granarolo, piccole località ora quasi dimenticate che gli Autori fanno rivivere rinverdendo la fama per cui compaiono spesso nei rari scritti di storia locale'.

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