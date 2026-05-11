Open day obesità: controlli gratuiti a Villa Pineta

Un evento di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione, diagnosi e cura dell’obesità, con la possibilità di effettuare consulti medici e nutrizionali gratuiti. Conto alla rovescia per l’Open-Day “Obesità” organizzato per venerdì 15 maggio nell’ambulatorio di Villa Pineta KOS, in Via Scaglia Est 27 a pochi passi dal centro di Modena.

L’iniziativa, promossa dall’ospedale riabilitativo modenese in collaborazione con INCO – Istituto Nazionale per la Cura dell’Obesità, vedrà presente il dottor Antonio Zullino (nella foto) specialista in Chirurgia Generale, dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche insieme ad un team di specialiste: Caterina Bracchetti nutrizionista, Eleonora Alpinoli psicologa, Flavia Scaringi Raspagliesi nutrizionista.

I numeri relativi all’ obesità sono in costante aumento sul territorio modenese e confermano la necessaria attenzione verso un fenomeno esteso anche a bambini e adolescenti (due su dieci sono in sovrappeso, mentre uno su dieci soffre di obesità).

In generale in Italia l’obesità colpisce circa il 10-12% della popolazione adulta, pari a oltre 4-6 milioni di persone, mentre un ulteriore 33% è in sovrappeso. Complessivamente, quasi un adulto su due convive con un eccesso ponderale, rendendo questa condizione una delle principali sfide per il sistema sanitario.

Dati allarmanti che nell’ottobre 2025 ha indotto l’Italia, per primo tra tutti i Paesi, a compiere un importante passo avanti: promulgare una legge che riconosca l'obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante, segnando un cambio di paradigma fondamentale.

Queste le parole del dottor Zullino in merito all’iniziativa dell’Open-Day e le

sfide annesse: 'Oggi l’obesità va affrontata come una malattia cronica, con un approccio strutturato e multidisciplinare. Non più una responsabilità individuale ma una condizione clinica che richiede un approccio medico integrato, con accesso a diagnosi, terapie e riabilitazione. L’apertura di un nuovo ambulatorio avvia sul territorio modenese un nuovo punto di riferimento per la diagnosi e la cura dell’obesità in cui il paziente viene seguito da un’équipe multidisciplinare, all’interno di un percorso personalizzato. Serve più sensibilizzazione e consapevolezza per un disturbo complesso, multifattoriale'.

L’Open Day di Villa Pineta e il contestuale avvio dell’ambulatorio diretto dal dottor Zullino rappresentano un passo concreto verso la creazione, sul territorio, di un Polo Ambulatoriale “Satellite” INCO nell’ambito di una rete nazionale composta da circa 40 ambulatori specializzati.

L’iniziativa nasce da una collaborazione da diversi anni, tra Villa Pineta e INCO, in cui si rende possibile la riabilitazione del paziente affetto da obesità. INCO, Centro di Eccellenza riconosciuto dalla SICOB (Società Italiana per la Chirurgia dell’Obesità), rappresenta oggi uno dei principali punti di riferimento a livello nazionale per volume di attività e qualità delle cure.