Pavullo, incendio in appartamento: un intossicato

Dalle 16 di questo pomeriggio, le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate a Pavullo nel Frignano per un incendio che ha interessato un appartamento situato al secondo piano di una casa indipendente in via Case Zuccarini.

​L'allarme è scattato tempestivamente, portando sul posto un massiccio dispiegamento di forze coordinato dalla sala operativa del 115. ​All'arrivo dei soccorritori, l'occupante dell'abitazione era già riuscito a portarsi all'esterno dell'edificio. La persona è stata presa in cura dai sanitari del 118, presenti sul posto, per gli accertamenti necessari legati a una potenziale intossicazione da fumo.

​L'incendio è stato circoscritto e spento nella sua fase primaria, evitando la propagazione del rogo ai locali adiacenti, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area e la bonifica degli ultimi focolai. ​I Vigili del Fuoco stanno effettuando i rilievi per valutare l'agibilità della struttura e stabilire le cause che hanno originato le fiamme. Sul luogo dell'evento presenti anche i carabinieri.