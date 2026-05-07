Pomeriggio di lavoro per i Vigili del Fuoco della provincia di Modena. Intorno alle 16 di oggi, una squadra del distaccamento di Vignola è intervenuta d’urgenza in via Castagneto, lungo la strada provinciale 62, nel territorio comunale di Pavullo, a causa dell'incendio di un camion della nettezza urbana. Sul luogo dell'evento la squadra di Vignola è giunta con un’Autopompa Serbatoio e un’autobotte, ricevendo tempestivo supporto dai volontari del distaccamento di Fanano. Le operazioni di spegnimento sono state condotte attraverso l’utilizzo di liquido schiumogeno, necessario per soffocare le fiamme che avevano avvolto il mezzo pesante e prevenire ulteriori sversamenti pericolosi. Una volta domato il rogo, il personale ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area e del veicolo. Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente del mezzo è riuscito ad abbandonare l'abitacolo prima che le fiamme prendessero il sopravvento.
Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le fasi più concitate dell'intervento. Le operazioni di bonifica sono tutt'ora in corso ed hanno richiesto l'interruzione della circolazione lungo la Fondovalle.
Pavullo: a fuoco camion rifiuti, nessun ferito
Oggi pomeriggio sulla Strada Provinciale 62 a Castagneto di Pavullo. Lungo lavoro dei Vigili del Fuoco intervenuti da Vignola e Fanano
Pomeriggio di lavoro per i Vigili del Fuoco della provincia di Modena. Intorno alle 16 di oggi, una squadra del distaccamento di Vignola è intervenuta d’urgenza in via Castagneto, lungo la strada provinciale 62, nel territorio comunale di Pavullo, a causa dell'incendio di un camion della nettezza urbana. Sul luogo dell'evento la squadra di Vignola è giunta con un’Autopompa Serbatoio e un’autobotte, ricevendo tempestivo supporto dai volontari del distaccamento di Fanano. Le operazioni di spegnimento sono state condotte attraverso l’utilizzo di liquido schiumogeno, necessario per soffocare le fiamme che avevano avvolto il mezzo pesante e prevenire ulteriori sversamenti pericolosi. Una volta domato il rogo, il personale ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area e del veicolo. Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente del mezzo è riuscito ad abbandonare l'abitacolo prima che le fiamme prendessero il sopravvento.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, Muzzarelli superattivo: l'uso della sanità emiliana come grimaldello per tornare protagonista
Mirandola, confiscati a imprenditore beni per quasi 2 milioni di euro
Modena, tragedia in via Emilia ovest: in un frontale con un autocarro muoiono tre persone
Modena, prende a calci i carabinieri e prova a rubare la pistola: obbligo di firma per un tunisino
Serramazzoni, accoltella un marocchino che voleva difendere la sua ragazza: denunciato 20enne italianoArticoli Recenti
Taglio accise, controlli della Finanza nei distributori: numerose irregolarità
Modena, Daspo Willy: denunciato 23enne italiano
Guiglia, autocisterna Gpl si ribalta: isolata l'area
Sassuolo, superbonus 110%: sequestro da 4,4 milioni per indebita percezione