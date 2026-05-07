Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavullo: a fuoco camion rifiuti, nessun ferito

Pavullo: a fuoco camion rifiuti, nessun ferito

Oggi pomeriggio sulla Strada Provinciale 62 a Castagneto di Pavullo. Lungo lavoro dei Vigili del Fuoco intervenuti da Vignola e Fanano

1 minuto di lettura

Pomeriggio di lavoro per i Vigili del Fuoco della provincia di Modena. Intorno alle 16 di oggi, una squadra del distaccamento di Vignola è intervenuta d’urgenza in via Castagneto, lungo la strada provinciale 62, nel territorio comunale di Pavullo, a causa dell'incendio di un camion della nettezza urbana. Sul luogo dell'evento la squadra di Vignola è giunta con un’Autopompa Serbatoio e un’autobotte, ricevendo tempestivo supporto dai volontari del distaccamento di Fanano. Le operazioni di spegnimento sono state condotte attraverso l’utilizzo di liquido schiumogeno, necessario per soffocare le fiamme che avevano avvolto il mezzo pesante e prevenire ulteriori sversamenti pericolosi. Una volta domato il rogo, il personale ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area e del veicolo. Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente del mezzo è riuscito ad abbandonare l'abitacolo prima che le fiamme prendessero il sopravvento.
Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le fasi più concitate dell'intervento. Le operazioni di bonifica sono tutt'ora in corso ed hanno richiesto l'interruzione della circolazione lungo la Fondovalle.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Trasporto pubblico, Cisl attacca: 'Seta con modi da sultano impaurito ha provato a silenziarci'

Trasporto pubblico, Cisl attacca: 'Seta con modi da sultano impaurito ha provato a silenziarci'

Da Zero a Cento, storie di impresa: sul palco del Mef l'eccellenza emiliana

Da Zero a Cento, storie di impresa: sul palco del Mef l'eccellenza emiliana

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Modena, Muzzarelli superattivo: l'uso della sanità emiliana come grimaldello per tornare protagonista

Modena, Muzzarelli superattivo: l'uso della sanità emiliana come grimaldello per tornare protagonista

'Modena, Zona Stazione FS e parco XXII Aprile: sicurezza fuori controllo'

'Modena, Zona Stazione FS e parco XXII Aprile: sicurezza fuori controllo'

Vittime del terrorismo rosso: Modena ricorda Biagi e Moro

Vittime del terrorismo rosso: Modena ricorda Biagi e Moro

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Mirandola, confiscati a imprenditore beni per quasi 2 milioni di euro

Mirandola, confiscati a imprenditore beni per quasi 2 milioni di euro

Modena, tragedia in via Emilia ovest: in un frontale con un autocarro muoiono tre persone

Modena, tragedia in via Emilia ovest: in un frontale con un autocarro muoiono tre persone

Modena, prende a calci i carabinieri e prova a rubare la pistola: obbligo di firma per un tunisino

Modena, prende a calci i carabinieri e prova a rubare la pistola: obbligo di firma per un tunisino

Serramazzoni, accoltella un marocchino che voleva difendere la sua ragazza: denunciato 20enne italiano

Serramazzoni, accoltella un marocchino che voleva difendere la sua ragazza: denunciato 20enne italiano

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Taglio accise, controlli della Finanza nei distributori: numerose irregolarità

Taglio accise, controlli della Finanza nei distributori: numerose irregolarità

Modena, Daspo Willy: denunciato 23enne italiano

Modena, Daspo Willy: denunciato 23enne italiano

Guiglia, autocisterna Gpl si ribalta: isolata l'area

Guiglia, autocisterna Gpl si ribalta: isolata l'area

Sassuolo, superbonus 110%: sequestro da 4,4 milioni per indebita percezione

Sassuolo, superbonus 110%: sequestro da 4,4 milioni per indebita percezione