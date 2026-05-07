Un uomo è rimasto ferito in una colluttazione avvenuta ieri nel tardo pomeriggio, poco dopo le 19, nel pieno centro di Ravarino. L’episodio si è verificato in via Roma, nei pressi di un bar. Al momento la dinamica non è ancora del tutto definita: si ipotizza che lo scontro sia nato da una lite tra più persone.
Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza del 118, mentre da Bologna è stato fatto decollare anche l’elisoccorso. Il ferito, un 27enne, presentava una lesione da arma da taglio al torace: dopo le prime cure è stato trasferito all’ospedale di Baggiovara. Per fortuna il colpo non ha raggiunto organi vitali e il giovane è stato dichiarato fuori pericolo.
Rissa finita con una coltellata, ferito 27enne
A Ravarino, intorno alle 19 di ieri. L'aggressore si è dato alla fuga, indagano i carabinieri
Un uomo è rimasto ferito in una colluttazione avvenuta ieri nel tardo pomeriggio, poco dopo le 19, nel pieno centro di Ravarino. L’episodio si è verificato in via Roma, nei pressi di un bar. Al momento la dinamica non è ancora del tutto definita: si ipotizza che lo scontro sia nato da una lite tra più persone.
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