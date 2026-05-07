Rissa finita con una coltellata, ferito 27enne

Un uomo è rimasto ferito in una colluttazione avvenuta ieri nel tardo pomeriggio, poco dopo le 19, nel pieno centro di Ravarino. L’episodio si è verificato in via Roma, nei pressi di un bar. Al momento la dinamica non è ancora del tutto definita: si ipotizza che lo scontro sia nato da una lite tra più persone.

Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza del 118, mentre da Bologna è stato fatto decollare anche l’elisoccorso. Il ferito, un 27enne, presentava una lesione da arma da taglio al torace: dopo le prime cure è stato trasferito all’ospedale di Baggiovara. Per fortuna il colpo non ha raggiunto organi vitali e il giovane è stato dichiarato fuori pericolo.

