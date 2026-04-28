Anche una bambina di appena tre anni è stata coinvolta e ferita questa sera lungo la Via Giardini Sud, nel tratto della SS12 che attraversa Pavullo nel Frignano. L’impatto, che ha coinvolto due auto, ha richiamato sul posto ambulanze, automedica e gli operatori del 112 di Pavullo, intervenuti in pochi minuti.
Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture si sarebbero scontrate mentre percorrevano la statale all'altezza dell'aeroporto di Pavullo. A bordo c’erano diversi giovani, tutti tra i 18 e i 19 anni, e la piccola, che è stata subito affidata alle cure dei sanitari. La bambina è stata valutata in codice 2 e trasferita al Policlinico di Modena per accertamenti: le sue condizioni non risultano critiche.
Molto più lieve, invece, la situazione degli altri ragazzi coinvolti. I cinque giovani sono stati tutti accompagnati al Pronto Soccorso di Pediatria del Policlinico, dove sono stati sottoposti ai controlli di routine previsti in caso di trauma.
La strada è rimasta interdetta al traffico In entrambe le direzioni per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.
Pavullo: scontro tra due auto, ferita una bambina di tre anni
Intorno alle 23, sulla Strada Statale 12 all'altezza dell'Aeroporto. Cinque, tutte giovani, le persone coinvolte
Anche una bambina di appena tre anni è stata coinvolta e ferita questa sera lungo la Via Giardini Sud, nel tratto della SS12 che attraversa Pavullo nel Frignano. L’impatto, che ha coinvolto due auto, ha richiamato sul posto ambulanze, automedica e gli operatori del 112 di Pavullo, intervenuti in pochi minuti.
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