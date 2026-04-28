Pavullo: scontro tra due auto, ferita una bambina di tre anni

Anche una bambina di appena tre anni è stata coinvolta e ferita questa sera lungo la Via Giardini Sud, nel tratto della SS12 che attraversa Pavullo nel Frignano. L’impatto, che ha coinvolto due auto, ha richiamato sul posto ambulanze, automedica e gli operatori del 112 di Pavullo, intervenuti in pochi minuti.

Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture si sarebbero scontrate mentre percorrevano la statale all'altezza dell'aeroporto di Pavullo. A bordo c’erano diversi giovani, tutti tra i 18 e i 19 anni, e la piccola, che è stata subito affidata alle cure dei sanitari. La bambina è stata valutata in codice 2 e trasferita al Policlinico di Modena per accertamenti: le sue condizioni non risultano critiche.

Molto più lieve, invece, la situazione degli altri ragazzi coinvolti. I cinque giovani sono stati tutti accompagnati al Pronto Soccorso di Pediatria del Policlinico, dove sono stati sottoposti ai controlli di routine previsti in caso di trauma.

La strada è rimasta interdetta al traffico In entrambe le direzioni per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

