Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavullo: scontro tra due auto, ferita una bambina di tre anni

Pavullo: scontro tra due auto, ferita una bambina di tre anni

Intorno alle 23, sulla Strada Statale 12 all'altezza dell'Aeroporto. Cinque, tutte giovani, le persone coinvolte

1 minuto di lettura

Anche una bambina di appena tre anni è stata coinvolta e ferita questa sera lungo la Via Giardini Sud, nel tratto della SS12 che attraversa Pavullo nel Frignano. L’impatto, che ha coinvolto due auto, ha richiamato sul posto ambulanze, automedica e gli operatori del 112 di Pavullo, intervenuti in pochi minuti.
Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture si sarebbero scontrate mentre percorrevano la statale all'altezza dell'aeroporto di Pavullo. A bordo c’erano diversi giovani, tutti tra i 18 e i 19 anni, e la piccola, che è stata subito affidata alle cure dei sanitari. La bambina è stata valutata in codice 2 e trasferita al Policlinico di Modena per accertamenti: le sue condizioni non risultano critiche.
Molto più lieve, invece, la situazione degli altri ragazzi coinvolti. I cinque giovani sono stati tutti accompagnati al Pronto Soccorso di Pediatria del Policlinico, dove sono stati sottoposti ai controlli di routine previsti in caso di trauma.
La strada è rimasta interdetta al traffico In entrambe le direzioni per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena: si ribalta con l'auto in pieno centro, estratto dai Vigili del Fuoco

Modena: si ribalta con l'auto in pieno centro, estratto dai Vigili del Fuoco

Ruba a Tigotà, aggredisce personale e vigilanza per fuggire: arrestata da un carabiniere fuori servizio

Ruba a Tigotà, aggredisce personale e vigilanza per fuggire: arrestata da un carabiniere fuori servizio

Modena, straniero in escandescenza, blocca il treno regionale

Modena, straniero in escandescenza, blocca il treno regionale

Ricercato internazionale si nascondeva a Spilamberto: arrestato dai carabinieri

Ricercato internazionale si nascondeva a Spilamberto: arrestato dai carabinieri

Soliera, serata di controlli a tappeto dei carabinieri: nessuna irrregolarità

Soliera, serata di controlli a tappeto dei carabinieri: nessuna irrregolarità

Ancora appartamenti occupati: nuovo intervento dei carabinieri in via Montefiorino

Ancora appartamenti occupati: nuovo intervento dei carabinieri in via Montefiorino

Spazio ADV dedicata a Guardiamoci negli occhi
Articoli più Letti Operazione Interforze a Vignola: discoteca abusiva in centro, sanzioni per 25mila euro

Operazione Interforze a Vignola: discoteca abusiva in centro, sanzioni per 25mila euro

Mirandola, confiscati a imprenditore beni per quasi 2 milioni di euro

Mirandola, confiscati a imprenditore beni per quasi 2 milioni di euro

Modena, tragedia in via Emilia ovest: in un frontale con un autocarro muoiono tre persone

Modena, tragedia in via Emilia ovest: in un frontale con un autocarro muoiono tre persone

Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglie

Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglie

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, 15enne marocchino denunciato: nascondeva un cutter nello zainetto

Modena, 15enne marocchino denunciato: nascondeva un cutter nello zainetto

Fermato per un controllo, in auto aveva cocaina e crack

Fermato per un controllo, in auto aveva cocaina e crack

Modena, zona Costellazioni: arrestato spacciatore

Modena, zona Costellazioni: arrestato spacciatore

Serramazzoni, accoltella un marocchino che voleva difendere la sua ragazza: denunciato 20enne italiano

Serramazzoni, accoltella un marocchino che voleva difendere la sua ragazza: denunciato 20enne italiano