Aveva il divieto di dimora, gambiano trovato in piazza con hashish

Nell’ambito delle attività di controllo svolte nelle zone della città di Modena più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica, i carabinieri di Modena hanno denunciato un gambiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività si è sviluppata la sera dello scorso 17 maggio, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile ha proceduto di iniziativa ad un controllo nei confronti di un gruppo di individui notati in atteggiamento sospetto in piazza Giovani di Tien an Men – nelle vicinanze del parco Novi Sad – area nota per episodi di degrado ed attività illecite.

Alla vista della pattuglia, uno dei giovani ha tentato repentinamente di eludere le operazioni allontanandosi, ma è stato richiamato dai militari dell’Arma.

Il comportamento poco collaborativo del ragazzo, un 21enne originario del Gambia, ha destato l’attenzione della pattuglia che, dopo alcune verifiche, ha recuperato un involucro lanciato poco prima all’interno di una siepe. Gli immediati accertamenti hanno consentito di accertare che all’interno della confezione era occultata sostanza resinosa di colore marrone, poi identificata come hashish, del peso complessivo di circa 15 grammi. Il successivo rinvenimento anche di 60 euro in banconote di piccolo taglio nella disponibilità del giovane ha indotto gli inquirenti a ipotizzare che questi fossero provento di precedenti cessioni di dosi di stupefacente.

Inoltre il 21enne si trovava nel territorio di Modena in violazione di apposito divieto di farvi accesso, derivante da un provvedimento di divieto di dimora nella Provincia.

Nell’ambito della stessa operazione, i carabinieri hanno denunciato anche un altro dei ragazzi controllati, un gambiano di 37 anni, poiché sorpreso con un cutter nascosto all’interno di un borsone da palestra. Non avendo fornito una valida motivazione che giustificasse il possesso dell’oggetto, l’uomo dovrà rispondere di porto di strumenti atti ad offendere.

