Giornata Mondiale del Medico di famiglia: 19 maggio

Il 19 maggio di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Medico di famiglia.

È una ricorrenza internazionale che valorizza il ruolo cruciale dei medici di medicina generale come primo riferimento sanitario, promuovendo la continuità delle cure e la prossimità al cittadino.

I medici di famiglia sono definiti 'il cuore della sanità' poiché garantiscono un'assistenza personale e continua. Il medico di medicina generale è riconosciuto come il punto di riferimento principale per la salute dei cittadini in quanto svolge un ruolo di prossimità essenziale. Gli italiani vedono nel medico di base non solo un intermediaro amministrativo o un prescrittore di farmaci, ma un professionista principale per la gestione della propria salute. C'è un desiderio diffuso che questo ruolo si rafforzi ulteriormente permettendo ai medici di famiglia di operare nelle migliori condizioni possibili.





Il medico di base spesso accompagna il paziente lungo tutto l'arco della vita, offrendo un'assistenza globale e continua a persone di ogni età. Diagnostica e tratta numerose patologie, gestisce le malattie croniche, promuove la prevenzione, orienta verso gli specialisti quando è necessario e, soprattutto, costruisce una relazione di fiducia con i propri assistiti. Accanto alla competenza clinica, il medico di famiglia offre ascolto, presenza e vicinanza, spesso diventando punto di riferimento umano oltre che professionale.

Occorre però richiamare l'attenzione nelle difficoltà che molti dottori di medicina generale affrontano: l'aumento del carico di lavoro, la carenza di personale e le crescenti complessità sociali e sanitarie che si riflettono sul loro servizio.

Valorizzare i medici di famiglia significa investire nella prossimità, nella prevenzione e nella cura integrale della persona.