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Strage di Modena, il M5S: 'La sicurezza non sia terreno di propaganda'

Strage di Modena, il M5S: 'La sicurezza non sia terreno di propaganda'

'Servono serietà istituzionale, equilibrio e la capacità di affrontare situazioni complesse senza slogan o sciacallaggi'

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'I gravissimi fatti avvenuti ieri nel centro di Modena hanno sconvolto l’intera comunità cittadina e regionale. La presenza oggi delle più alte istituzioni dello Stato testimonia la profondità della ferita vissuta dalla città. In queste ore il nostro pensiero va alle persone ferite, alle loro famiglie e a tutti coloro che hanno vissuto momenti di paura nel cuore di Modena'.

Lo dichiarano i coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna Marco Croatti e Gabriele Lanzi, la deputata Stefania Ascari e il consigliere regionale Lorenzo Casadei.

'Ringraziamo le forze dell’ordine, i soccorritori, il personale sanitario e i cittadini che sono intervenuti con coraggio e senso civico contribuendo a fermare il responsabile e a prestare aiuto ai feriti. È fondamentale che magistratura e investigatori possano continuare il proprio lavoro per chiarire rapidamente ogni aspetto della vicenda. Il tema della sicurezza riguarda tutti e non può continuare a essere affrontato solo sull’onda emotiva delle tragedie o trasformato in terreno permanente di propaganda elettorale. I cittadini chiedono prevenzione, presenza dello Stato, controllo del territorio e risposte concrete. Servono serietà istituzionale, equilibrio e la capacità di affrontare situazioni complesse senza slogan o sciacallaggi'.

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