Rispetto ai feriti della tragedia di ieri pomeriggio a Modena, l'Ausl ha diffuso il bollettino medico di questa mattina. I due pazienti ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi ricoverati in Rianimazione in condizioni definite stabili. La paziente donna di 55 anni presenta diversi traumi: le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e resta il pericolo di vita. L'uomo, anche lui di 55 anni con diversi traumi, è stabile, non più in immediato pericolo di vita. La Direzione Ospedaliera del Maggiore ha attivato immediatamente una equipe di psicologi a supporto dei familiari.
Si trovano ricoverati all’Ospedale Civile di Baggiovara: una donna di 69 ann, operata nelle scorse ore, grave ma stabile; una donna di 53 anni, sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni sono gravi. Per entrambe la prognosi resta riservata.
Un uomo italiano di 59 anni, con trauma facciale, ha passato la notte in osservazione in Medicina d’Urgenza, per lui la prognosi è di 30 giorni.
Sono stati invece tutti dimessi dal Pronto Soccorso del Policlinico di Modena i seguenti pazienti: donna di 22 anni con trauma cranico (10 giorni di prognosi), uomo di 30 anni con attacco di panico (2 giorni di prognosi) e uomo di 47 anni con ferita da taglio (7 giorni di prognosi).
La situazione è gestita in stretto coordinamento tra il sistema sanitario e la Prefettura. Per tutte le persone che si trovavano nel centro storico di Modena, gli esercenti delle attività commerciali e i familiari che non è possibile raggiungere, è stato attivato un servizio di psicologia dell’emergenza, contattabile al numero di telefono 3398322090, costituita da un’equipe formata per affrontare questo tipo di situazioni.
Strage a Modena, il bollettino medico: restano 4 persone in prognosi riservata
I due pazienti ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi ricoverati in Rianimazione in condizioni definite stabili
Rispetto ai feriti della tragedia di ieri pomeriggio a Modena, l'Ausl ha diffuso il bollettino medico di questa mattina. I due pazienti ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi ricoverati in Rianimazione in condizioni definite stabili. La paziente donna di 55 anni presenta diversi traumi: le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e resta il pericolo di vita. L'uomo, anche lui di 55 anni con diversi traumi, è stabile, non più in immediato pericolo di vita. La Direzione Ospedaliera del Maggiore ha attivato immediatamente una equipe di psicologi a supporto dei familiari.
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