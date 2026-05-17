Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Strage a Modena, il bollettino medico: restano 4 persone in prognosi riservata

Strage a Modena, il bollettino medico: restano 4 persone in prognosi riservata

I due pazienti ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi ricoverati in Rianimazione in condizioni definite stabili

2 minuti di lettura

Rispetto ai feriti della tragedia di ieri pomeriggio a Modena, l'Ausl ha diffuso il bollettino medico di questa mattina. I due pazienti ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi ricoverati in Rianimazione in condizioni definite stabili. La paziente donna di 55 anni presenta diversi traumi: le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e resta il pericolo di vita. L'uomo, anche lui di 55 anni con diversi traumi, è stabile, non più in immediato pericolo di vita. La Direzione Ospedaliera del Maggiore ha attivato immediatamente una equipe di psicologi a supporto dei familiari.
Si trovano ricoverati all’Ospedale Civile di Baggiovara: una donna di 69 ann, operata nelle scorse ore, grave ma stabile; una donna di 53 anni, sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni sono gravi. Per entrambe la prognosi resta riservata.
Un uomo italiano di 59 anni, con trauma facciale, ha passato la notte in osservazione in Medicina d’Urgenza, per lui la prognosi è di 30 giorni.
Sono stati invece tutti dimessi dal Pronto Soccorso del Policlinico di Modena i seguenti pazienti: donna di 22 anni con trauma cranico (10 giorni di prognosi), uomo di 30 anni con attacco di panico (2 giorni di prognosi) e uomo di 47 anni con ferita da taglio (7 giorni di prognosi).
La situazione è gestita in stretto coordinamento tra il sistema sanitario e la Prefettura. Per tutte le persone che si trovavano nel centro storico di Modena, gli esercenti delle attività commerciali e i familiari che non è possibile raggiungere, è stato attivato un servizio di psicologia dell’emergenza, contattabile al numero di telefono 3398322090, costituita da un’equipe formata per affrontare questo tipo di situazioni.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Strage di Modena, l'Imam: 'Salim di buona famiglia, non frequentava il centro'

Strage di Modena, l'Imam: 'Salim di buona famiglia, non frequentava il centro'

L'etichetta del mostro

L'etichetta del mostro

Strage a Modena, sono marito e moglie i due ricoverati in gravi condizioni a Bologna

Strage a Modena, sono marito e moglie i due ricoverati in gravi condizioni a Bologna

Strage di via Emilia, il presidente Mattarella oggi a Modena

Strage di via Emilia, il presidente Mattarella oggi a Modena

Orrore e follia in centro a Modena: i testimoni della strage

Orrore e follia in centro a Modena: i testimoni della strage

Strage a Modena, a due vittime sono state amputate le gambe

Strage a Modena, a due vittime sono state amputate le gambe

Spazio ADV dedicata a Figurati Modena
Articoli più Letti Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Orrore a Modena, Salim el Koudri nel 2022 venne seguito dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi

Orrore a Modena, Salim el Koudri nel 2022 venne seguito dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi

Modena, auto sulla folla in centro. Il Sulpl: 'Polizia Locale ancora una volta in prima linea negli scenari più critici'

Modena, auto sulla folla in centro. Il Sulpl: 'Polizia Locale ancora una volta in prima linea negli scenari più critici'

Controlli Polizia: due uomini segnalati e droga sequestrata a Modena Est

Controlli Polizia: due uomini segnalati e droga sequestrata a Modena Est

Curava i pazienti Covid, fu accusato di omicidio, ora assolto: il fatto non sussiste

Curava i pazienti Covid, fu accusato di omicidio, ora assolto: il fatto non sussiste