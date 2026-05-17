Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Modena, dove ieri Salim El Koudri, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Lo si apprende dal Quirinale. Il Capo dello Stato, ieri ha immediatamente chiamato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini 'che con coraggio hanno bloccato il colpevole'.
Strage di via Emilia, il presidente Mattarella oggi a Modena
Il Capo dello Stato, ieri ha immediatamente chiamato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte
Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore
Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio
Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno
Vignola: da martedì due mesi di cantieri HeraArticoli Recenti
Modena, auto sulla folla in centro. Il Sulpl: 'Polizia Locale ancora una volta in prima linea negli scenari più critici'
Controlli Polizia: due uomini segnalati e droga sequestrata a Modena Est
Curava i pazienti Covid, fu accusato di omicidio, ora assolto: il fatto non sussiste
Modena, a Cognento la posta non viene consegnata: residenti in fermento