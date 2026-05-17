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Strage a Modena, a due vittime sono state amputate le gambe

Strage a Modena, a due vittime sono state amputate le gambe

'L'orario scelto era di massima presenza per cittadini, avventori di esercizi commerciali e pertanto colpiti in maniera indiscriminata'

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A due delle persone rimaste ferite nella strage di oggi pomeriggio a Modena sono stati amputati gli arti inferiori a causa delle gravissime lesioni riportate. Lo rende noto la procura in serata. La Procura, come detto, ha disposto il decreto di fermo per Salim El Koudri per i delitti di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. 'L'orario scelto era di massima presenza per cittadini, avventori di esercizi commerciali e pertanto colpiti in maniera indiscriminata, indeterminata e deliberata - sottolinea la nota -. Sono in corso indagini al fine di individuare il movente della condotta'.

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