Orrore a Modena: le parole di Luca Signorelli, che ha bloccato l'investitore

Si chiama Luca Signorelli l'uomo che ha braccato l'autore dell'investimento di oggi a Modena (qui le immagini).

'Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate - spiega Signorelli con la testa ancora insanguinata - lui scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano'.

'Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l'altro alla testa. È partita una colluttazione - racconta Signorelli - Un fendente sono riuscito a evitarlo, l'altro l'ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E poi l'ho neutralizzato'. Aiutato anche da altri passanti.