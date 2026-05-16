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Modena, terrore in via Emilia: travolge otto pedoni, due gravissimi. 'Abbiamo visto le persone volare'

Modena, terrore in via Emilia: travolge otto pedoni, due gravissimi. 'Abbiamo visto le persone volare'
Modena, terrore in via Emilia: travolge otto pedoni, due gravissimi. 'Abbiamo visto le persone volare'
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Il sindaco Mezzetti: 'Sono profondamente colpito, qualunque sia la natura è un fatto gravissimo. Se fosse un attentato sarebbe ancora più grave''

2 minuti di lettura
Otto feriti di cui tre gravi trasportati al Maggiore di Bologna. È il bilancio del drammatico investimento avvenuto in pieno centro a Modena. Secondo le prime testimonianze l'auto guidata da una persona di origine nordafricana ha puntato il marciapiede, colpendo anche una bici e poi si è schiantata colpendo in pieno una donna che è la più grave, con le gambe schiacciate.
'Abbiamo visto l'auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un'accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all'ora, abbiamo visto le persone volare'. E' il racconto di testimoni. Poi l'automobilista ha accoltellato un passante, prima di essere fermato. L'uomo accoltellato è Luca Signorelli: 'Mentre tentavo di soccorrere la signora con le gambe amputate lui è scappato. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano'.

 

'Bisogna capire la natura ma è un atto drammatico. Sono profondamente colpito, qualunque sia la natura è un fatto gravissimo. Se fosse un attentato sarebbe ancora più grave'. Sono le prime parole del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, sul posto appena accaduto l'investimento.
L'autore è in Questura e lo stanno interrogando: sarebbe un cittadino italiano di origine straniera di circa trent'anni, nato e vissuto a Ravarino.
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Risulterebbe incensurato. La vettura che ha travolto le persone a quanto si apprende è una Citroen C3. Sul posto carabinieri, guardia di finanza e polizia, per gestire la situazione.

Il premier Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà su quanto accaduto oggi a Modena. Il Sindaco ha ringraziato il Ministro e il premier per l'attenzione.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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