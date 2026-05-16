Modena, terrore in via Emilia: travolge otto pedoni, due gravissimi. 'Abbiamo visto le persone volare'

'Abbiamo visto l'auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un'accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all'ora, abbiamo visto le persone volare'. E' il racconto di testimoni. Poi l'automobilista ha accoltellato un passante, prima di essere fermato. L'uomo accoltellato è Luca Signorelli: 'Mentre tentavo di soccorrere la signora con le gambe amputate lui è scappato. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano'.
'Bisogna capire la natura ma è un atto drammatico. Sono profondamente colpito, qualunque sia la natura è un fatto gravissimo. Se fosse un attentato sarebbe ancora più grave'. Sono le prime parole del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, sul posto appena accaduto l'investimento.
L'autore è in Questura e lo stanno interrogando: sarebbe un cittadino italiano di origine straniera di circa trent'anni, nato e vissuto a Ravarino.
Il premier Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà su quanto accaduto oggi a Modena. Il Sindaco ha ringraziato il Ministro e il premier per l'attenzione.